Neto lancia il Chelsea: doppietta dell'ex Lazio contro l'Everton, Blues in ansia per Dibu Martinez
I Blues di Xabi Alonso si impongono a Liverpool grazie alle reti dell'attaccante portoghese in avvio di ripresa
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LIVERPOOL (Regno Unito di Gran Bretagna) - Il Chelsea di Xabi Alonso infila la seconda vittoria consecutiva in Premier League dopo il convincente 5-1 inflitto al Bournemouth. A farne le spese, stavolta, è l'Everton di David Moyes e l'ex Juventus Carlos Alcaraz, rimasto per 90' in panchina, punito - tra le mura amiche dell'Hill Dickinson Stadium di Liverpool - dalla doppietta di Pedro Neto, meteora in Italia con la maglia della Lazio, a segno in avvio e chiusura di ripresa (46' e 90'). Con questo successo i Blues salgono a 13 punti, agganciando provvisoriamente il terzo posto alle spalle di Manchester City e Arsenal e staccando al contempo di tre lunghezze i rivali odierni. Unica nota storta di serata il brutto colpo rimediato da Dibu Martinez, costretto al cambio al 75'.
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