Dibu Martinez operato dopo lo shock, annuncio dall'ospedale: "Ecco quando torno"

Il portiere del Chelsea Emiliano Martinez tornerà in forma "tra qualche settimana", in seguito a un'operazione a cui è stato sottoposto dopo la vittoria per 2-0 in Premier League contro l' Everton , avvenuta sabato. Il trentaquattrenne nazionale argentino ha riportato la frattura della mascella in seguito a uno scontro fortuito con il difensore dell'Everton Jarrad Branthwaite, durante il secondo tempo della partita disputata ieri all'Hill Dickinson Stadium. Martinez è stato soccorso in campo per otto minuti prima di essere trasportato fuori in barella.

Il messaggio del Dibu Martinez

Trasferito in ospedale, gli è stata diagnosticata una commozione cerebrale, come confermato in seguito dall'allenatore Xabi Alonso. Stamattina, suoi suoi social il portiere campione del mondo nel 2022 ha postato una sua foto dall'ospedale con un messaggio ai tifosi. "Grazie a tutti per i messaggi. L'operazione è andata bene. La cosa più importante è che abbiamo vinto e mantenuto la porta inviolata. Tra qualche settimana sarò di nuovo in campo".