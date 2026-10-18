Dibu Martinez operato dopo lo shock, annuncio dall'ospedale: "Ecco quando torno"

Il portiere del Chelsea ha rotto il silenzio dopo l'operazione alla mascella in seguito ad un violento scontro di gioco nella gara contro l'Everton
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Pubblicato il 18.10.2026, 11:33

2 min

Dibu MartinezchelseaEverton

Il portiere del Chelsea Emiliano Martinez tornerà in forma "tra qualche settimana", in seguito a un'operazione a cui è stato sottoposto dopo la vittoria per 2-0 in Premier League contro l'Everton, avvenuta sabato. Il trentaquattrenne nazionale argentino ha riportato la frattura della mascella in seguito a uno scontro fortuito con il difensore dell'Everton Jarrad Branthwaite, durante il secondo tempo della partita disputata ieri all'Hill Dickinson Stadium. Martinez è stato soccorso in campo per otto minuti prima di essere trasportato fuori in barella.

Dibu Martinez, scontro shock in Everton-Chelsea: infortunio alla testa, esce in barellaCalcio
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Il messaggio del Dibu Martinez

Trasferito in ospedale, gli è stata diagnosticata una commozione cerebrale, come confermato in seguito dall'allenatore Xabi Alonso. Stamattina, suoi suoi social il portiere campione del mondo nel 2022 ha postato una sua foto dall'ospedale con un messaggio ai tifosi. "Grazie a tutti per i messaggi. L'operazione è andata bene. La cosa più importante è che abbiamo vinto e mantenuto la porta inviolata. Tra qualche settimana sarò di nuovo in campo".

 

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