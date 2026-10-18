United, altro passo falso: solo pari con il Leeds. Goleada Brighton, vince il Bournemouth

Netta vittoria per 5-0 del Brighton, in casa, nella settima giornata della Premier League, contro il Crystal Palace. In gol Gomez, Ayari, Kostoulas e Hinshelwood, oltre l'autorete di Canvot. Sorride anche il Bournemouth, eurorivale del Milan, che ha superato 2-0 il Sunderland (dal 17' pt indieci per rosso a Danso) grazie a Tavernier e Evanilson. La sfida di Europa League con i rossoneri è in programma giovedì alle 21 in Inghilterra (terza giornata fase campionato).