United, altro passo falso: solo pari con il Leeds. Goleada Brighton, vince il Bournemouth
Netta vittoria per 5-0 del Brighton, in casa, nella settima giornata della Premier League, contro il Crystal Palace. In gol Gomez, Ayari, Kostoulas e Hinshelwood, oltre l'autorete di Canvot. Sorride anche il Bournemouth, eurorivale del Milan, che ha superato 2-0 il Sunderland (dal 17' pt indieci per rosso a Danso) grazie a Tavernier e Evanilson. La sfida di Europa League con i rossoneri è in programma giovedì alle 21 in Inghilterra (terza giornata fase campionato).
Lo United non ingrana
Pari, invece, per la rivale europea del Como, il Manchester United che non va oltre l'1-1 sul campo del Leeds: ospiti avanti con Mbeumo, pareggio dei padroni di casa con Calvert-Lewin. I Red Devils faranno visita ai lombardi mercoledì alle 18.45 nella sfida valida per la terza giornata della fase campionato di Champions League. Continua il momento negativo dello United, che resta così fermo a 7 punti in classifica, staccatissimo dalla zona europea e a ben 14 lunghezze dai cugini del City. Un risultato che non aiuta Michael Carrick, già finito sotto pressione dopo la sconfitta in Champions League contro l’Atletico Madrid
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