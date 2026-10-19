"City, doppia penalizzazione: una per farli retrocedere in Serie B e l'altra per farceli restare"

Il Manchester City vince e convince in Premier League sotto la guida tecnica di Enzo Maresca , il quale ha sostituito egregiamente Pep Guardiola dopo 10 lunghi anni al Citizens, raccogliendo 7 vittorie nelle prime 7 partite. Il club di Manchester si trova quindi al primo posto in classifica, ma l'euforia causata dagli ottimi risultati raccolti finora potrebbe durare ancora per poco. Restano accesi, infatti, i riflettori dello scandalo economico di cui è tuttora protagonista il Manchester City , ritenuto responsabile di 114 delle 115 violazioni contestate nel febbraio 2023. Per tale motivo, tutt'altro che irrisorio, i Citizens rischiano non una ma ben due penalizzazioni , per far sì che la squadra di Maresca retroceda nelle serie inferiori all'interno di uno scenario decisamente surreale.

Manchester City: cresce l'ombra della penalizzazione

Stando a quanto riferito da Ollie Holt del Daily Mail - il quale ha fatto riferimento a fonti vicine alla Premier League -, il Manchester City rischia seriamente la retrocessione, ma non in League Two. Lo scenario più concreto, se così lo si vuol definire, è quello che vedrebbe i Citizens retrocedere in Championship - il campionato di Serie B in Inghilterra, per intenderci - mediante la prima penalizzazione, mentre la seconda "salverebbe" la squadra di Maresca nel campionato cadetto, consentendogli dunque di mantenere la categoria per poi cercare di dar vita ad un processo di ricostruzione dal quale dovrà quasi sicuramente ripartire il Manchester City. Un'espulsione netta dei Citizens dalla Premier - con conseguente ripartenza dalla League Two - risulterebbe controproducente, facendo precipitare sia il massimo campionato inglese che la EFL nel caos. Assieme alle due penalizzazioni, il City potrebbe anche ricevere una multa salatissima, stando a quanto riferito da Holt.

Che fine faranno i Citizens?

Sorge spontanea una domanda nella marmaglia di ipotesi varabili in termini di penalizzazioni nei confronti del City: se il club di Maresca venisse espulso dalla Premier League, dove giocherebbe il resto della stagione? Ovviamente la squadra non può essere "bloccata" senza la possibilità di continuare a disputare le partite, in quanto si andrebbero a penalizzare i tifosi del Manchester ingiustamente, quando poi a pagare dovrebbero essere i membri della società in quanto sono i responsabili del prolungato periodo di frode che ha permesso al City di ottenere i successi ed i trofei ottenuti. Così come qualora allo sceicco Mansour e ai suoi soci fosse permesso di continuare senza alcun tipo di penalità, la credibilità del presidente, David Kogan, verrebbe completamente distrutta. Da domanda nasce domanda: data la situazione esposta, come farà il City a sopravvivere senza l'Abu Dhabi United Group? Come farà a sopravvivere senza le centinaia di milioni di entrate che, a detta del City, provenivano direttamente dal governo di Abu Dhabi? Un altro acquirente si farà avanti per salvare un club la cui immagine è stata così gravemente compromessa? L'unica risposta chiara è che più tempo ci vorrà per punire il City e tanto più per decidere l'esito del loro ricorso, maggiore sarà il danno per un campionato paralizzato dall'incertezza e dalla negazione.