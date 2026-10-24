Il Manchester City cade contro l'Aston Villa: doppietta Jackson e prima sconfitta per i Citizens
Il Manchester City di Enzo Maresca cade per la prima volta in questa Premier League: i Citizens, infatti, sono stati finora l'unica squadra a non aver subito sconfitte in campionato, ma il match odierno contro l'Aston Villa ha decisamente cambiato le carte in tavola. La gara, andata in scena alle 13:30, ha sin da subito sorriso ai Villans, portatisi in vantaggio al 6' di gioco con la rete dell'ex Chelsea, Nicolas Jackson. I ragazzi di Emery hanno gestito egregiamente il vantaggio nei primi 45', arrendendosi soltanto al gol del pari siglato da Haaland al 52'.
Aston Villa cinico, primo ko City
La gioia dei Citizens per il ritrovato equilibrio dura soltanto 8', con i padroni di casa che trovano nuovamente il gol del vantaggio - questa volta definitivo - con la doppietta personale di Jackson. Manchester City che resta dunque fermo a 21 punti in classifica al primo posto, con l'Arsenal di Arteta - che se la vedrà con l'Everton nel pomeriggio - che avrà la grande opportunità di portarsi a pari punti in classifica proprio con i Citizens. Risale, invece, l'Aston Villa che ha finora collezionato 11 punti in Premier League con cui si proietta in zona Europa.
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