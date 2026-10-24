Il Manchester City cade contro l'Aston Villa: doppietta Jackson e prima sconfitta per i Citizens

Il Manchester City di Enzo Maresca cade per la prima volta in questa Premier League: i Citizens, infatti, sono stati finora l'unica squadra a non aver subito sconfitte in campionato, ma il match odierno contro l'Aston Villa ha decisamente cambiato le carte in tavola. La gara, andata in scena alle 13:30, ha sin da subito sorriso ai Villans, portatisi in vantaggio al 6' di gioco con la rete dell'ex Chelsea, Nicolas Jackson. I ragazzi di Emery hanno gestito egregiamente il vantaggio nei primi 45', arrendendosi soltanto al gol del pari siglato da Haaland al 52'.