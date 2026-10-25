Tonfo Manchester United, Carrick al capolinea: 0-3 col Bournemouth e zona retrocessione a un passo!

MANCHESTER (Regno Unito) - Il Manchester United crolla ancora, travolto 3-0 - tra le mura amiche dell'Old Trafford - dal Bournemouth, che giovedì aveva già fatto traballare la panchina del tecnico del Milan Ruben Amorim. Gli uomini di Carrick, la cui posizione è sempre meno salda, con lo spettro di Antonio Conte che aleggia sempre più minaccioso, chiudono sotto 2-0 già la prima frazione, caratterizzata dalle reti di Rayan al 38' e Tavernier al 43', poi capitolano sul tris di Evanilson al 71'. Specchio del momento dei Red Devils è la classifica: quart'ultimo posto a quota 7 punti, uno solo di margine sulla zona retrocessione.