Tonfo Manchester United, Carrick al capolinea: 0-3 col Bournemouth e zona retrocessione a un passo!
MANCHESTER (Regno Unito) - Il Manchester United crolla ancora, travolto 3-0 - tra le mura amiche dell'Old Trafford - dal Bournemouth, che giovedì aveva già fatto traballare la panchina del tecnico del Milan Ruben Amorim. Gli uomini di Carrick, la cui posizione è sempre meno salda, con lo spettro di Antonio Conte che aleggia sempre più minaccioso, chiudono sotto 2-0 già la prima frazione, caratterizzata dalle reti di Rayan al 38' e Tavernier al 43', poi capitolano sul tris di Evanilson al 71'. Specchio del momento dei Red Devils è la classifica: quart'ultimo posto a quota 7 punti, uno solo di margine sulla zona retrocessione.
Gli altri risultati
Al Liverpool bastano una ventina di minuti per sbrigare la pratica Brighton: l'autogol di Gross al 17' e la rete di Isak al 21' lanciano i Reds al quarto posto della classifica di Premier a quota 15 punti, 6 in meno della coppia di testa formata da Manchester City ed Arsenal. Chiudono il quadro il 2-0 del Newcastle in casa del Crystal Palace e l'1-1 tra Hull City e Brentford.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS