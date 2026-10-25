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Tonfo Manchester United, Carrick al capolinea: 0-3 col Bournemouth e zona retrocessione a un passo!

Altro clamoroso ko dei Red Devils, travolti ad Old Trafford. Vince il Liverpool, che si porta a -6 dalla coppia di testa formata da City e Arsenal
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Pubblicato il 25.10.2026, 17:06

2 min

manchester united-bournemouthPremier LeagueCarrick

MANCHESTER (Regno Unito) - Il Manchester United crolla ancora, travolto 3-0 - tra le mura amiche dell'Old Trafford - dal Bournemouth, che giovedì aveva già fatto traballare la panchina del tecnico del Milan Ruben Amorim. Gli uomini di Carrick, la cui posizione è sempre meno salda, con lo spettro di Antonio Conte che aleggia sempre più minaccioso, chiudono sotto 2-0 già la prima frazione, caratterizzata dalle reti di Rayan al 38' e Tavernier al 43', poi capitolano sul tris di Evanilson al 71'. Specchio del momento dei Red Devils è la classifica: quart'ultimo posto a quota 7 punti, uno solo di margine sulla zona retrocessione.

Gli altri risultati

Al Liverpool bastano una ventina di minuti per sbrigare la pratica Brighton: l'autogol di Gross al 17' e la rete di Isak al 21' lanciano i Reds al quarto posto della classifica di Premier a quota 15 punti, 6 in meno della coppia di testa formata da Manchester City ed Arsenal. Chiudono il quadro il 2-0 del Newcastle in casa del Crystal Palace e l'1-1 tra Hull City e Brentford.

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