Carrick, ultimatum dal Manchester United: contro chi si gioca tutto e il punto su Conte

Situazione sempre più caotica in casa Manchester United : la società dei Red Devils vorrebbe dare una risposta alla pesante sconfitta per 3-0 subita contro il Bournemouth questo fine settimana. Carrick è ancora l'allenatore dello United ma è sempre più in bilico: decisive saranno i prossimi impegni contro il Chelsea in Premier League e contro la Roma in Champions. I dirigenti del Manchester United non sarebbero del tutto convinti delle qualità degli allenatori disponibili a sostituire Carrick, ovvero Antonio Conte , Eddie Howe e Julian Nagelsmann .

Il punto su Antonio Conte

Il Manchester United non ha ancora presentato un'offerta formale a Conte, Howe ha svolto le dovute verifiche in vista di una possibile proposta da parte del club mentre il direttore del reclutamento dello United, Christopher Vivell, ha lavorato con Nagelsmann nel gruppo Red Bull. Altro nome fatto è stato quello di Unai Emery, attuale allenatore dell'Aston Villa, che è sotto contratto con il club fino al 2029: il suo ingaggio sarebbe inoltre molto oneroso.

La classifica disastrosa

Il Manchester United è attualmente 16° in classifica con soli 7 punti, ad una sola lunghezza dalla zona retrocessione. Il club non vince da otto partite, comprese tutte le competizioni. Nell'ultimo match, Carrick ha lasciato in panchina il suo capitano e miglior giocatore, Bruno Fernandes, quattro giorni dopo una dichiarazione pubblica del portoghese che metteva in discussione il suo approccio tattico. "È una situazione difficile, non ci mentiremo a vicenda. Cosa succederà davvero non lo so. Farò sempre del mio meglio per questo club e non cambierò ora", ha detto Carrick.