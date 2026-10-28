"Arsenal poco emotivo": Arteta, il rosso a Dowman e il clamoroso ko ai rigori in Carabao
"Dovevamo riuscire a prevalere sul piano emotivo". Il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta torna sull'espulsione del sedicenne Max Dowman, episodio che ha segnato la clamorosa eliminazione dell'Arsenal dalla League Cup, per mano del Fleetwood, formazione di quarta divisione inglese che ha ottenuto il risultato più importante della sua storia. I Gunners, campioni d'Inghilterra e vicempioni d'Europa, sono stati eliminati al quarto turno dopo l'1-1 nei tempi regolamentari e la sconfitta per 5-3 ai rigori.
Le reazioni dopo il match
Il Fleetwood era passato in vantaggio al 21' con Loupalo-Bi, prima del pareggio di Gyokeres al 50'. All'85' Dowman è stato espulso per aver colpito con un calcio Harrison Neal, dopo un duro intervento del centrocampista avversario. Dal dischetto, l'errore di Bruno Guimaraes ha condannato l'Arsenal. Arteta, già contrariato al momento dell'espulsione del giovane centrocampista, è tornato sull'episodio al termine della partita. "Quando abbiamo preparato la gara, avevamo ben chiaro quali aspetti rispettare e su quali dovevamo riuscire a prevalere dal punto di vista emotivo. Era molto chiaro", ha dichiarato il tecnico spagnolo. Il Fleetwood, da parte sua, 18° in League Two e reduce da una sola vittoria nelle ultime otto partite di campionato, ha creduto fino all'ultimo nell'impresa e ha portato la sfida ai rigori. Dopo il penalty decisivo trasformato da Conor Haughey, i tifosi sono entrati in campo per festeggiare. "E' la serata più importante nella storia del club, considerando la squadra che è venuta a giocare qui. Siamo riusciti a battere i campioni", ha dichiarato a Sky Sports l'allenatore Matt Lawlor dopo la clamorosa vittoria.
Scherzo del destino
Uno scherzo del destino dal sapore amarissimo per l'Arsenal, caduto proprio ad Highbury. Non si tratta, però, dello storico stadio londinese che ha ospitato i Gunners dal 1913 al 2006, prima del trasferimento all'Emirates Stadium, ma dell'omonimo impianto del Fleetwood, nel Lancashire. Due stadi accomunati soltanto dal nome, con quello della formazione di quarta divisione diventato teatro di una delle più clamorose eliminazioni della storia recente dell'Arsenal. Un ritorno ad Highbury che i tifosi londinesi difficilmente dimenticheranno.
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