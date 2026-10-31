"Chiudete quella ca... di bocca, non sarete mai lo United": Carragher shock, parte la querela

"Il Villa non permetterà a nessuno di fermare la nostra ascesa nel calcio inglese ed europeo". È l'attacco dell'Aston Villa all'ex bandiera del Liverpool e opinionista Jamie Carragher , che ai microfoni del 'Stick to Football' ha fatto infuriare i Villans con un'indescrezione che vorrebbe Unai Emery interessato a subentrare sulla panchina del Manchester United di Michael Carrick - già insidiato dalle voci su Antonio Conte - . Un'indescrezione che - oltre a seguire la grave cristi di risutati che sta trascinando stagione dei Red Devils verso i più inquientanti scenari - è stata accompagnata dalle parole sul futuro del club di proprietà della holding egitto-americana fondata da Nassef Sawiris e Wes Edens : "L'Aston Villa non sarà mai il Manchester United - ha detto Carragher - . Sicuramente vorrebbe avere l'opportunità di allenare di nuovo un gigante".

Carragher: "L'Aston Villa non sarà mai il Manchester United"

E ancora: "C'è una catena gerarchica nel calcio, che vi piaccia o no. Quindi il Real Madrid prenderà il miglior giocatore del Manchester United, come ha fatto con Ronaldo. E ci saranno squadre al di sotto dell'Aston Villa, che prenderanno i loro giocatori o il loro allenatore, quindi chiudete quella c***o bocca tifosi dell'Aston Villa. L'Aston Villa non sarà mai il Manchester United".

"Era una battuta dopo le frecciate che i tifosi del Villa mi hanno lanciato per aver detto che Emery potrebbe aver voglia di andare al Manchester United. Spero che questi filmati da pagliacci mostrino anche che sto elogiando Emery e il Villa come faccio da anni, e quanto sia stato felice della vostra vittoria della Europa League 2026 a Istanbul".

L'Aston Villa: "Agiremo per vie legali"

Alle dichiarazioni di Carragher ha fatto seguito la notta ufficiale firmata dal presidente Sawiris con cui Aston Villa annuncia di intraprendere un'azione legale contro l'ex difensore del Liverpool: "L'Aston Villa intraprenderà un'azione legale contro Jamie Carragher per i suoi insulti inaccettabili nei confronti del Club e dei suoi tifosi. L'Aston Villa non permetterà a nessuno di fermare la nostra ascesa nel calcio inglese ed europeo. Il Presidente, Nassef Sawiris".