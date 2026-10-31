Disastro United, ennesimo ko: il Chelsea vince e spedisce Carrick al capolinea

Il Manchester United non riesce a invertire la rotta e cade anche a Stamford Bridge. Il Chelsea di Xabi Alonso conquista una vittoria pesante, trascinato dalle reti nella ripresa di Morgan Rogers e Cole Palmer (su rigore). Per i Red Devils è un'altra battuta d'arresto che aggrava una crisi infinita e mette ulteriormente in discussione il futuro di Michael Carrick.