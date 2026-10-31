Disastro United, ennesimo ko: il Chelsea vince e spedisce Carrick al capolinea
Il Manchester United non riesce a invertire la rotta e cade anche a Stamford Bridge. Il Chelsea di Xabi Alonso conquista una vittoria pesante, trascinato dalle reti nella ripresa di Morgan Rogers e Cole Palmer (su rigore). Per i Red Devils è un'altra battuta d'arresto che aggrava una crisi infinita e mette ulteriormente in discussione il futuro di Michael Carrick.
Rogers e Palmer stendono il Manchester United
Dopo un primo tempo equilibrato, con Matheus Cunha che si vede annullare un gol al 34' per fuorigioco, la partita si sblocca al 50': è Morgan Rogers a portare avanti i Blues con una splendida iniziativa personale. Al 64' arriva il punto esclamativo sul match: Cole Palmer trasforma un calcio di rigore, concesso dopo l'intervento del VAR per un fallo di Lisandro Martínez su Wesley Fofana. Per l'argentino arriva anche il secondo cartellino giallo, che lascia il Manchester United in inferiorità numerica per il resto della gara.
Carrick verso l'addio: crisi senza fine per il Manchester United
Per Michael Carrick la situazione diventa sempre più complicata. La squadra appare fragile, poco incisiva e incapace di reagire alle difficoltà. La striscia negativa dura ormai da troppo tempo: l'ultimo successo dei Red Devils risale addirittura al 10 settembre (4-0 al Sabah nell'esordio in Champions League). Il bilancio in campionato è disastroso: con appena sette punti in nove giornate, con uno score di una vittoria, quattro pareggi e altrettanti ko, il Manchester United occupa le ultime posizioni della classifica. Mentre Xabi Alonso si gode tre punti preziosi e Stamford Bridge festeggia, per i Red Devils si apre un'altra notte di riflessioni.
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