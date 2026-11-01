L'Arsenal espugna Anfield

Successo pesantissimo per i Gunners di Mikel Arteta, che sfatano un autentico tabù: erano infatti 13 le trasferte consecutive di campionato senza vittorie sul campo dei Reds, con cinque pareggi e otto sconfitte. L'ultimo successo risaliva addirittura al settembre 2012. A decidere la sfida è Kai Havertz, che al 16' sfrutta un assist di Declan Rice dopo un errore in impostazione di Alisson e firma il gol che vale tre punti d'oro. Il Liverpool prova a reagire, costruisce diverse occasioni e colpisce anche una traversa su punizione con Wirtz, ma non riesce a superare la solida difesa londinese. Nel finale la squadra di Andoni Iraola tenta il tutto per tutto, senza però trovare il pareggio. L'Arsenal sale così a 24 punti, conquistando il primo posto in solitaria con tre lunghezze di vantaggio sul Manchester City di Enzo Maresca. Per il Liverpool arriva invece una battuta d'arresto che lascia i Reds al quinto posto con 15 punti, a nove lunghezze dalla capolista. Un successo che vale molto più dei tre punti per Arteta, capace finalmente di interrompere il digiuno ad Anfield e lanciare un segnale importante nella corsa alla difesa del titolo.