L'Arsenal rompe il tabù Anfield, Havertz piega il Liverpool: Arteta allunga in vetta
Dopo 13 partite senza vincere nella casa dei Reds, i Gunners passano con un gol del tedesco e si portano a +3 dal City di Maresca
LIVERPOOL (Inghilterra) - L'Arsenal supera 1-0 in trasferta il Liverpool nel match valido per la nona giornata di Premier League e balza in solitaria in testa alla classifica con 24 punti, a +3 sul Manchester City battuto ieri dal Brighton. Decisivo il gol di Havertz al 16' del primo tempo. I Reds restano fermi a quota 15, al quinto posto, scivolando a meno nove dalla vetta.
L'Arsenal espugna Anfield
Successo pesantissimo per i Gunners di Mikel Arteta, che sfatano un autentico tabù: erano infatti 13 le trasferte consecutive di campionato senza vittorie sul campo dei Reds, con cinque pareggi e otto sconfitte. L'ultimo successo risaliva addirittura al settembre 2012. A decidere la sfida è Kai Havertz, che al 16' sfrutta un assist di Declan Rice dopo un errore in impostazione di Alisson e firma il gol che vale tre punti d'oro. Il Liverpool prova a reagire, costruisce diverse occasioni e colpisce anche una traversa su punizione con Wirtz, ma non riesce a superare la solida difesa londinese. Nel finale la squadra di Andoni Iraola tenta il tutto per tutto, senza però trovare il pareggio. L'Arsenal sale così a 24 punti, conquistando il primo posto in solitaria con tre lunghezze di vantaggio sul Manchester City di Enzo Maresca. Per il Liverpool arriva invece una battuta d'arresto che lascia i Reds al quinto posto con 15 punti, a nove lunghezze dalla capolista. Un successo che vale molto più dei tre punti per Arteta, capace finalmente di interrompere il digiuno ad Anfield e lanciare un segnale importante nella corsa alla difesa del titolo.
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