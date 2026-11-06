Deschamps rifiuta lo United, Carrick resta in bilico nonostante la Roma: cosa sta succedendo

La vittoria contro la Roma ha ridato ossigeno a Michael Carrick, ma il suo futuro sulla panchina del Manchester United resta in bilico . Le nove partite senza successi tra campionato e coppe continuano a pesare e la prossima sfida contro l'Aston Villa potrebbe rivelarsi decisiva per il tecnico inglese. Anche perché all'orizzonte c'è la sosta per le nazionali, occasione ideale per un eventuale cambio di guida tecnica. Secondo Sky Sports UK, in caso di esonero i Red Devils non intenderebbero affidarsi a un traghettatore, ma punterebbero su un allenatore al quale consegnare un progetto a lungo termine.

Il no allo United

Con Unai Emery vicino al rinnovo con l'Aston Villa, nella lista dei possibili successori restano Julian Nagelsmann, Fabian Hurzeler ed Eddie Howe. Chi invece si sarebbe già tirato fuori dalla corsa è Didier Deschamps. Stando a quanto riportato dal Mirror, l'ex commissario tecnico della Francia sarebbe stato contattato dal Manchester United per sondarne la disponibilità, ricevendo però una risposta negativa. Il 58enne, già allenatore di Juventus e Marsiglia e lontano dalle panchine dei club dal 2012, preferirebbe valutare altre opportunità prima di scegliere la sua prossima destinazione.