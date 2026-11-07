City in crisi, Maresca ancora ko. L'Arsenal vince e scappa, frena il Tottenham di De Zerbi
Il Leeds United supera di misura il Tottenham di De Zerbi e Tonali - reduce da tre vittorie di fila in Premier - in un match combattuto e bloccato per lunghi tratti. Dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate e condizionato anche dall'infortunio di Tel tra le file degli ospiti, la contesa si sblocca nella ripresa. A decidere l'incontro è la stoccata vincente dell'altro ex Milan (e Napoli) Noah Okafor al 79', abile a sfruttare gli spazi concessi dalla retroguardia londinese e a battere il portiere con un preciso destro nell'angolino. Nel finale gli Spurs provano a reagire affidandosi ai tentativi di Bentancur (gettato nella mischia insieme all'altra vecchia conoscenza bianconera Kulusevski) e Van Hecke, ma la difesa di casa regge l'urto, conquista tre punti d'oro davanti al proprio pubblico e opera il sorpasso in classifica sui rivali odierni.
City, altro ko. Arsenal in fugaLa decima giornata di Premier League conferma la crisi del Manchester City e la fuga dell’Arsenal. La squadra di Enzo Maresca ha perso 3-1 sul campo del Nottingham Forest ed è alla terza sconfitta consecutiva in campionato. Il Forest è partito fortissimo: Cunha ha segnato al 6' e Delap ha raddoppiato al 18'. Nella ripresa Cherki ha riaperto la partita al 52', ma al 73' Delap ha firmato la doppietta personale e il 3-1 finale. Il City resta secondo con 21 punti, mentre il Forest sale a 9. Ne approfitta l’Arsenal, che all’Emirates ha battuto 1-0 l’Hull e ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva in campionato. Il gol decisivo l’ha segnato Martin Odegaard al 72'. Con questo successo la squadra di Mikel Arteta sale a 27 punti e ha ora sei punti di vantaggio sul City. Il Fulham ha pareggiato 1-1 con il Newcastle, trovando il gol del pari a sette minuti dalla fine.
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