Il Leeds United supera di misura il Tottenham di De Zerbi e Tonali - reduce da tre vittorie di fila in Premier - in un match combattuto e bloccato per lunghi tratti. Dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate e condizionato anche dall'infortunio di Tel tra le file degli ospiti, la contesa si sblocca nella ripresa. A decidere l'incontro è la stoccata vincente dell'altro ex Milan (e Napoli) Noah Okafor al 79', abile a sfruttare gli spazi concessi dalla retroguardia londinese e a battere il portiere con un preciso destro nell'angolino. Nel finale gli Spurs provano a reagire affidandosi ai tentativi di Bentancur (gettato nella mischia insieme all'altra vecchia conoscenza bianconera Kulusevski) e Van Hecke, ma la difesa di casa regge l'urto, conquista tre punti d'oro davanti al proprio pubblico e opera il sorpasso in classifica sui rivali odierni.