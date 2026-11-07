Okafor lancia il Leeds: il Tottenham di De Zerbi e Tonali ko, sorpasso in classifica

- reduce da tre vittorie di fila in Premier - in un match combattuto e bloccato per lunghi tratti. Dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate e condizionato anche dall'infortunio di Tel tra le file degli ospiti, la contesa si sblocca nella ripresa., abile a sfruttare gli spazi concessi dalla retroguardia londinese e a battere il portiere con un preciso destro nell'angolino. Nel finale gli Spurs provano a reagire affidandosi ai tentativi die Van Hecke, ma la difesa di casa regge l'urto, conquista tre punti d'oro davanti al proprio pubblico e opera il sorpasso in classifica sui rivali odierni.