Incredibile United, altra rimonta e pareggio folle in extremis! 4-4 contro l’Aston Villa

Manchester United e Aston Villa regalano un match spettacolare ai rispettivi tifosi all'insegna del gol, ricco di botta e risposta e rimonte continue. L'incontro andato in scena ad Old Trafford lo sbloccano i Villans grazie alla rete di Alysson al 2', a cui segue subito il gol del raddoppio al 4' con Nicolas Jackson. I Red Devils non ci stanno ed accorciano prima le distanze con Bruno Fernandes al 16' dagli undici metri, poi riportano la gara in parità a pochi istanti dallo scadere del primo tempo con Tielemans. Un match che regala spettacolo sin da subito, con i primi 45' che si chiudono con quattro gol all'attivo.