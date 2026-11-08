Incredibile United, altra rimonta e pareggio folle in extremis! 4-4 contro l’Aston Villa
Manchester United e Aston Villa regalano un match spettacolare ai rispettivi tifosi all'insegna del gol, ricco di botta e risposta e rimonte continue. L'incontro andato in scena ad Old Trafford lo sbloccano i Villans grazie alla rete di Alysson al 2', a cui segue subito il gol del raddoppio al 4' con Nicolas Jackson. I Red Devils non ci stanno ed accorciano prima le distanze con Bruno Fernandes al 16' dagli undici metri, poi riportano la gara in parità a pochi istanti dallo scadere del primo tempo con Tielemans. Un match che regala spettacolo sin da subito, con i primi 45' che si chiudono con quattro gol all'attivo.
Manchester United: rimonta show nel finale
Il copione del secondo tempo prende molto spunto dal primo, con gli ospiti che si portano nuovamente in vantaggio con McGinn al 48' su calcio di rigore e 5' più tardi con Goretzka. Nel momento in cui la partita sembrava ormai direzionata verso l'Aston Villa, lo United ha iniziato a dare spettacolo con due ex Serie A saliti in cattedra: Zirkzee porta la gara sul 4-3 al 92', poi all'ultimo secondo l'ex Lecce Dorgu porta il match nuovamente in parità mandando in visibilio i tifosi del Manchester United. Un'altra rimonta per il club di Carrick - dopo quella inflitta alla Roma in Champions League - che porta un punto d'oro ai padroni di casa. Beffa per l'Aston Villa.
Liverpool e Bournemouth volano: ko per Crystal Palace ed Ipswich
Il Liverpool conquista agevolmente tre punti in casa del Crystal Palace siglando tre reti: Mac Allister apre le marcature poco prima della fine del primo tempo. Nella ripresa i Reds si portano sul doppio vantaggio con Wirtz, con il solito Isak che nel finale sigla il terzo gol per la squadra di Slot. Nei minuti di recupero l'ex Arsenal Nketiah trova il gol della bandiera dagli undici metri. Continua a vincere il Bournemouth che raccoglie la quarta vittoria consecutiva e lo fa contro l'Ipswich: al 5' di gioco Evanilson porta in vantaggio le Cherries, poi l'autogol di Davis nel secondo tempo vale il doppio vantaggio. Clarke su rigore al 52' dimezza lo svantaggio, ma il match si concluderà sul 2-1 per il Bournemouth.
Il Brighton sogna, steso il Brentford. Chelsea ko
Non vuole smettere di sognare il Brighton che vince l'ennesima partita in Premier League - uscita sconfitta soltanto due volte in campionato - e vola al secondo posto alle spalle dell'Arsenal scavalcando il Manchester City. Ad avere la peggio è il Brentford, che subisce l'iniziale svantaggio targato Gomez, per poi restare in 10 uomini a causa dell'espulsione di Igor Thiago. A fine primo tempo il rigore di Gross vale il doppio vantaggio per i padroni di casa. Nel secondo tempo nessuna rete e altri tre punti per il Brighton. Il Chelsea cade in casa del Sunderland di corto muso: l'ex Roma Le Fee concretizza il calcio di rigore assegnato ai Black Cats al 36', siglando l'unico gol della gara: i Blues scivolano al quinto posto in classifica, risale la china il Sunderland che abbandona l'ultimo posto in classifica.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS