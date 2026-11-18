JJ Gabriel, il "piccolo Messi" lascia lo United: a 16 anni lo aspetta il Real Madrid
Tempo d'addii in casa United, dove a congedarsi con compagni e tifosi è il talento classe 2010 JJ Gabriel (all'anagrafe Joseph Junior Andreou O'Cearuill). Cresciuto nelle giovanili dei Red Devils, l'attaccante britannico è stato da subito salutato come il "piccolo Messi", considerato il potenziale eccellente che ha attirato l'attenzione delle big d'Europa e in primis dell'ex allenatore Michael Carrick, ora rimpiazzato da Mauricio Pochettino, il quale non potrà però disporre del giocatore che martedì 17 novembre ha pubblicato sui propri profili social un messaggio d'addio alla squadra: "Caro Manchester United, sono arrivato nel 2020 come un ragazzo di 10 anni con grandi sogni. Qui sono cresciuto come calciatore e come persona. Da segnare a Old Trafford a ricevere il premio Jimmy Murphy. Mi avete regalato momenti che conserverò. A ogni allenatore, ogni membro dello staff, ai miei compagni e chiunque mi abbia supportato. Grazie per aver creduto in me e avermi aiutato. Anche se inizio il mio nuovo capitolo, il Manchester United sarà parte della mia storia. Grazie di tutto". Gabriel aveva già chiesto la cessione a settembre, quando la formazione di Carrick aveva iniziato la stagione con entrambi i piedi nelle sabbie mobili di una crisi che oggi l'ex ct degli Stati Uniti è chiamato a risolvere (a fronte della clausola da 10 milioni pagata alla Federcalcio Usa e di uno stipendio che secondo i media inglesi si aggirerebbe intorno ai 6 milioni) partendo da 8 punti che valgono niente più che il terzultimo posto in Premier League.
JJ Gabriel, il Real ti aspetta
Ma come è noto, dietro ogni rottura c'è sempre un terzo incomodo (almeno dal punto di vista dei Red Devils). E quale peggiore incomodo del Real Madrid, che stando a quanto riportato da Sky Sports UK avrebbe sedotto il talento inglese - che a Manchester non ha mai esordito in prima squadra ad eccezione degli 8 minuti accumulati in amichevole contro l'Atletico Madrid - con la promessa di affiancarlo già a gennaio alle stelle dei Blancos. Ma c'è di più, dietro la scelta di lasciare lo United ci sarebbe la promessa "tradita" di Carrick che lo avrebbe escluso dai convocati per la sfida interna di Carabao Cup contro il Brighton (persa per 3-2) poco prima dell'inizio dell'incontro. In quell'occasione Carrick dichiarò: "Dobbiamo avere un po' di cautela su questa questione. È un ragazzo di 15 anni. Si tratta del benessere, della protezione e della cura di cui JJ ha bisogno. La situazione è quella che è, ma dobbiamo essere attenti nel modo in cui affrontiamo questo caso". Una esclusione che ha dunque rimandato il tanto atteso esordio con la prima squadra. Riavvolgendo invece il nastro prima dei titoli di coda, JJ Gabriel chiude il proprio ciclo a Manchester con un bilancio complessivo di 35 presenze e 34 gol tra tutte le formazioni giovanili, dove per altro (a titolo di curiosità) è approdato insieme a Ronaldo Jr (i due hanno firmato il contratto e tenuto la presentazione uno di fianco all'altro).
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