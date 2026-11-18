Tempo d'addii in casa United, dove a congedarsi con compagni e tifosi è il talento classe 2010 JJ Gabriel (all'anagrafe Joseph Junior Andreou O'Cearuill). Cresciuto nelle giovanili dei Red Devils, l'attaccante britannico è stato da subito salutato come il "piccolo Messi", considerato il potenziale eccellente che ha attirato l'attenzione delle big d'Europa e in primis dell'ex allenatore Michael Carrick, ora rimpiazzato da Mauricio Pochettino, il quale non potrà però disporre del giocatore che martedì 17 novembre ha pubblicato sui propri profili social un messaggio d'addio alla squadra: "Caro Manchester United, sono arrivato nel 2020 come un ragazzo di 10 anni con grandi sogni. Qui sono cresciuto come calciatore e come persona. Da segnare a Old Trafford a ricevere il premio Jimmy Murphy. Mi avete regalato momenti che conserverò. A ogni allenatore, ogni membro dello staff, ai miei compagni e chiunque mi abbia supportato. Grazie per aver creduto in me e avermi aiutato. Anche se inizio il mio nuovo capitolo, il Manchester United sarà parte della mia storia. Grazie di tutto". Gabriel aveva già chiesto la cessione a settembre, quando la formazione di Carrick aveva iniziato la stagione con entrambi i piedi nelle sabbie mobili di una crisi che oggi l'ex ct degli Stati Uniti è chiamato a risolvere (a fronte della clausola da 10 milioni pagata alla Federcalcio Usa e di uno stipendio che secondo i media inglesi si aggirerebbe intorno ai 6 milioni) partendo da 8 punti che valgono niente più che il terzultimo posto in Premier League.