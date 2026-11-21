Il Manchester City in Premier non vince più: pari in casa col Fulham tra le polemiche
Dopo tre ko di fila, il Manchester City non va oltre il pareggio per 1-1 contro il Fulham. La squadra di Maresca non vince da quattro gare, allontanandosi così dall'Arsenal capolista. All'Etihad Stadium, il Fulham va avanti con Rodrigo Muniz al minuto 16: dieci minuti dopo Haaland trova il pari ma il Var annulla la rete tra le proteste. La punta norvegese aveva messo dentro una palla che era tra le mani di Leno, l'intervento del Var ha annullato il tutto assegnando il fallo. Nella ripresa Elliot Anderson trova il pareggio al 57' minuto ma i Citizens non riusciranno più a vincerla. In classifica, il Manchester resta terzo a 22 punti mentre i londinesi salgono a 11 lunghezze.
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