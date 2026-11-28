Il Manchester United raccoglie l'ennesima sconfitta della stagione: un risultato che inizia seriamente a far preoccupare i tifosi quello ottenuto ad Old Trafford dalla squadra di Pochettino contro il Brentford. Un rotondo 4-0 - dopo quello subito contro il Liverpool nell'ultimo turno - targato Wilson - doppietta - Ajer e Schade, con i Red Devils che restano fermi ad una vittoria in Premier League in stagione. Cinque pareggi e sei sconfitte i numeri ottenuti nelle restanti partite, con lo United costretto a fare i conti con una classifica spaventosa: 19° posto e soltanto 8 punti ottenuti, con la parte tranquilla della classifica che rischia di allontanarsi addirittura di sei punti. La nuova gestione Pochettino, al momento, non ha assolutamente cambiato le carte in tavola.