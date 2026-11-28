Manchester United, un altro crollo clamoroso: dopo il Liverpool, anche il Brentford cala il poker
Il Manchester United raccoglie l'ennesima sconfitta della stagione: un risultato che inizia seriamente a far preoccupare i tifosi quello ottenuto ad Old Trafford dalla squadra di Pochettino contro il Brentford. Un rotondo 4-0 - dopo quello subito contro il Liverpool nell'ultimo turno - targato Wilson - doppietta - Ajer e Schade, con i Red Devils che restano fermi ad una vittoria in Premier League in stagione. Cinque pareggi e sei sconfitte i numeri ottenuti nelle restanti partite, con lo United costretto a fare i conti con una classifica spaventosa: 19° posto e soltanto 8 punti ottenuti, con la parte tranquilla della classifica che rischia di allontanarsi addirittura di sei punti. La nuova gestione Pochettino, al momento, non ha assolutamente cambiato le carte in tavola.
Il Leeds sogna l'Europa: tris al Coventry
Il Leeds continua a sognare e raccoglie la terza vittoria consecutiva: dopo gli importanti successi contro Tottenham e Chelsea, gli uomini di Farke calano il tris contro il Coventry, portandosi a 20 punti in classifica e a soli due punti di distanza dal secondo posto, in attesa degli altri risultati. L'ennesimo gol di Calvert-Lewin e la doppietta di Longstaff valgono il successo odierno per la squadra dell'ex Milan Okafor: il sogno Europa è appena iniziato.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS