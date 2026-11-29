Termina 2-2 il big match tra Arsenal e Manchester City : Gunners avanti con Havertz ma rimontati dalle firme di Haaland e Enzo Fernandez. Nel finale, Timber segna il gol del pari prima della protesta dei Citizens per un rigore netto non assegnato nel recupero. Tottenham solido a Sunderland : gli Spurs passano 2-0 col match condizionato sin dal 12' dall'espulsione tra i padroni di casa di Meunier. Per la squadra di De Zerbi in rete è andato Maddison (doppietta). Newcastle di misura sul Brighton : all'Amex/Falmer Stadium, i Magpies battono i padroni di casa 1-0 grazie al calcio di rigore realizzato in avvio da Harvey Barnes.

Pari nel derby di Liverpool, vincono Hull e Bournemouth

All'Hill Dickinson Stadium, Everton e Liverpool hanno chiuso sull'1-1, spartendosi la posta in un confronto tirato e deciso nel finale anche sul piano disciplinare: un'autorete di Frimpong risponde al vantaggio di Szboszlai. L'Hull City espugna il campo del Crystal Palace per 3-2: le reti di McBurnie, Thomas e Slater hanno lanciato i Tigers prima del tardivo assalto finale dei padroni di casa con Strand Larsen e Wharton nel recupero. Il Bournemouth supera il Fulham per 2-1: dopo il botta e risposta nel primo tempo tra Tavernier e Rodrigo Muniz su rigore, Justin Kluivert ha firmato il gol decisivo nella ripresa (prima di ricevere il cartellino rosso nel finale).