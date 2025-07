Arsenal, ufficiale Madueke dal Chelsea. Arteta: "Uno dei più talentuosi della Premier"

Noni Madueke è un nuovo giocatore dell'Arsenal. A renderlo noto è lo stesso club inglese attraverso un comunicato col quale specifica che l'attaccante 23enne arriva dal Chelsea firmando un contratto a lungo termine. "Siamo molto contenti di aver concluso un ottimo accordo per l'arrivo di un giovane di grande talento", ha affermato il direttore sportivo dei Gunners, Andrea Berta . Felice di accoglierlo anche il tecnico Mikel Arteta : "Siamo tutti molto entusiasti di dare il benvenuto a Noni Madueke nella squadra".

Arteta: "Uno dei più talentuosi della Premier"

Il tecnico dei Gunners ha poi aggiunto: "È un giocatore potente, con prestazioni e numeri costantemente in crescita nelle ultime stagioni. È uno degli attaccanti più talentuosi della Premier League". Madueke, che secondo la stampa inglese è stato pagato 60 milioni, indosserà la maglia numero 20 e, dati i suoi impegni estivi nel Mondiale per club, si unirà alla squadra all'inizio di agosto, dopo la tournée dell'Arsenal in Asia.