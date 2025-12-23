Arsenal, Crystal Palace ko ai rigori: derby col Chelsea in semifinale di EFL Cup

L' Arsenal di Arteta non si ferma più: dopo le ultime due vittorie raccolte in campionato, arriva un altro successo che permette ai Gunners di raggiungere le semifinali di EFL Cup . Ad attendere il club londinese nel penultimo atto della Coppa, ci sarà il Chelsea di Enzo Maresca, uscito vittorioso dalla sfida contro il Cardiff per 3-1 dello scorso 16 dicembre. La vittoria odierna dei Gunners è arrivata contro il Crystal Palace , reduce da due brutte sconfitte in Premier League contro Manchester City e Leeds nell'ultimo turno. Gli uomini di Arteta passano in vantaggio all'80' grazia ad un' autorete di Lacroix , presagendo già la possibile vittoria entro i novanta minuti di gioco, ma la beffa era dietro l'angolo...

Arsenal-Crystal Palace: Guehi ci prova, ma passano i Gunners

Nei 9' di recupero assegnati dall'arbitro inglese Attwell, l'Arsenal subisce il gol del pareggio: a siglarlo è Marc Guehi, che calcia all'interno dell'area beffando Kepa. I tempi regolamentari terminano sul punteggio di 1-1, con il match che si è deciso ai calci di rigore. Dagli undici metri si presenta Odegaard, insaccando alle spalle di Benitez. Al numero 8 dell'Arsenal risponde subito Mateta. La serie di rigori eseguiti egregiamente è lunga, con il primo errore che arriva all'ottavo rigore calciato. A commetterlo è lo sfortunato Lacroix, che all'autogol del primo tempo aggiunge anche l'errore dal dischetto. La serie è terminata 8-7 per i Gunners, che si assicurano la qualificazione in semifinale contro il Chelsea di Maresca.