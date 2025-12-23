Arsenal, Crystal Palace ko ai rigori: derby col Chelsea in semifinale di EFL Cup

L'Arsenal di Arteta non si ferma più: dopo le ultime due vittorie raccolte in campionato, arriva un altro successo che permette ai Gunners di raggiungere le semifinali di EFL Cup. Ad attendere il club londinese nel penultimo atto della Coppa, ci sarà il Chelsea di Enzo Maresca, uscito vittorioso dalla sfida contro il Cardiff per 3-1 dello scorso 16 dicembre. La vittoria odierna dei Gunners è arrivata contro il Crystal Palace, reduce da due brutte sconfitte in Premier League contro Manchester City e Leeds nell'ultimo turno. Gli uomini di Arteta passano in vantaggio all'80' grazia ad un'autorete di Lacroix, presagendo già la possibile vittoria entro i novanta minuti di gioco, ma la beffa era dietro l'angolo...
Arsenal-Crystal Palace: Guehi ci prova, ma passano i Gunners
Nei 9' di recupero assegnati dall'arbitro inglese Attwell, l'Arsenal subisce il gol del pareggio: a siglarlo è Marc Guehi, che calcia all'interno dell'area beffando Kepa. I tempi regolamentari terminano sul punteggio di 1-1, con il match che si è deciso ai calci di rigore. Dagli undici metri si presenta Odegaard, insaccando alle spalle di Benitez. Al numero 8 dell'Arsenal risponde subito Mateta. La serie di rigori eseguiti egregiamente è lunga, con il primo errore che arriva all'ottavo rigore calciato. A commetterlo è lo sfortunato Lacroix, che all'autogol del primo tempo aggiunge anche l'errore dal dischetto. La serie è terminata 8-7 per i Gunners, che si assicurano la qualificazione in semifinale contro il Chelsea di Maresca.