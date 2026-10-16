Merino da brividi sull’attentato al Borussia Dortmund: "Sangue e urla, vivo per fortuna"

Ci sono momenti in cui il calcio smette di essere una questione di vittorie, sconfitte e trofei, per lasciare spazio a qualcosa di molto più profondo. Mikel Merino lo ha capito l'11 aprile 2017 , quando si trovava a bordo del pullman del Borussia Dortmund diretto allo stadio per la sfida di Champions League contro il Monaco . Tre esplosioni scossero il mezzo, trasformando una normale trasferta in un incubo. Il sangue sul pavimento, il fumo, le urla e la consapevolezza di essere scampato a qualcosa di terribile sono immagini rimaste impresse nella memoria del centrocampista spagnolo, che ha raccontato di aver rischiato di occupare un posto diverso da quello che, per una coincidenza, lo ha salvato. Un'esperienza che gli ha cambiato la prospettiva sulla vita e che oggi si intreccia con un percorso fatto di sacrifici, paure e trionfi. Dall'incubo dell’attentato alle difficoltà di un grave infortunio, passando per la conquista della Premier League con l’Arsenal e la gioia di vestire la maglia della Spagna ai Mondiali da protagonista , Merino si è raccontato con grande sincerità in un articolo pubblicato su The Players’ Tribune , ripercorrendo le tappe di una carriera nella quale la forza mentale ha avuto un peso determinante.

Il brutto infortunio

Nel febbraio 2026, quando la stagione entrava nella sua fase più delicata, Merino si è trovato ad affrontare una delle prove più difficili della propria carriera. Un infortunio al piede ha minacciato di compromettere i suoi programmi proprio mentre l’Arsenal era impegnato nella corsa al titolo e la Coppa del Mondo si avvicinava. Il centrocampista si trovava negli uffici del centro sportivo del club, con un tutore protettivo, mentre i medici analizzavano gli esami strumentali per valutare l'entità del problema. "Mi trovavo in un ufficio del centro di allenamento e indossavo un tutore protettivo. Il medico della squadra e il fisioterapista capo stavano esaminando le immagini una per una" - ha raccontato. La diagnosi, illustrata dallo staff anche attraverso una presentazione PowerPoint, si è rivelata particolarmente pesante: sei mesi di recupero. Una prospettiva difficile da accettare, soprattutto considerando gli obiettivi ancora da raggiungere e la situazione personale del giocatore, con la moglie in attesa di un figlio. "La corsa al titolo era in pieno svolgimento. La Coppa del Mondo era alle porte. Mia moglie era incinta" - ha aggiunto lo spagnolo.

I conti, nella testa di Merino, sono stati immediati. La distanza tra il presente e il Mondiale sembrava troppo breve per consentirgli di recuperare in tempo: "Ho fatto due conti a mente. Mancavano quattro mesi ai Mondiali". Il viaggio verso casa, in silenzio, e il momento in cui ha dovuto comunicare alla moglie la gravità della situazione hanno reso ancora più concreta la paura di perdere un appuntamento fondamentale.