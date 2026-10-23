Arsenal shock, 60 dipendenti rischiano il posto di lavoro: l'incertezza lontana dai riflettori

Vincere cambia tutto. O almeno dovrebbe. L ’Arsenal continua a farlo, colleziona risultati e conferma la propria statura europea. Eppure, intorno alla squadra di Arteta non si respira lo stesso entusiasmo di un anno fa. Per carità, i numeri continuano a sorridere ai Gunners. Le sensazioni, però, sono cambiate . È un Arsenal meno spensierato, meno brillante, meno capace di incantare con quel calcio coraggioso e liberatorio che nella scorsa stagione aveva condotto al titolo. Più concreto, forse. Anche più maturo. Capace, per esempio, di riprendere la partita su uno dei campi più difficili d’Europa, come accaduto mercoledì sera contro il Bayern . Eppure, la squadra sembra divertirsi meno. Forse anche le contraddizioni fuori dal campo stanno contribuendo a incupire l’ambiente.

Arsenal a caccia del City, ma con un'altra testa

Domani, all’Emirates contro l’Everton, l’Arsenal proverà a insidiare la vetta del Man City, impegnato qualche ora prima su un campo difficile come Villa Park. La corsa al titolo è già una questione a due, sanzioni al City permettendo. L’ambiente dei Gunners sta però vivendo un momento complicato: a pochi mesi dalla conquista della Premier, il club ha annunciato che 60 posti di lavoro sono a rischio. Una notizia che arriva dopo una stagione storica, un mercato estivo faraonico e mentre Arteta ha appena firmato un nuovo contratto milionario. Il contrasto è difficile da ignorare: da una parte una squadra che ha rivinto il titolo dopo oltre vent’anni, dall’altra dipendenti che vivono nell’incertezza. La festa, insomma, non è arrivata per tutti. Dietro le decisioni del nuovo amministratore delegato Richard Garlick, affiancato nella revisione organizzativa dai consulenti di Boston Consulting Group, c’è una realtà finanziaria meno trionfale di quella sportiva.

Il concetto di famiglia per Arteta

L’Arsenal arriva da sette esercizi consecutivi in perdita e deve rendere più efficiente la propria struttura per sostenere gli investimenti futuri. La logica è comprensibile: aumentare i ricavi e consolidare la competitività. Ma le ragioni economiche non cancellano le conseguenze umane, soprattutto quando a pagare sono lavoratori lontani dai riflettori, fagocitati da un circo che muove miliardi. È qui che il racconto dell’Arsenal assume un significato più profondo. Perché in Inghilterra un club non è solo una squadra, un bilancio o una bacheca piena di trofei. È anche una comunità, un luogo in cui si celebra l’appartenenza. Arteta ha parlato spesso di famiglia, fino a portare al centro sportivo il labrador Win, simbolo di un ambiente che avrebbe dovuto unire tutti. Parole sincere, forse, ma che oggi rischiano di suonare vuote per chi teme di perdere il proprio posto. L’allenatore ha preso le distanze dalla questione, spiegando di non essere la persona giusta per rispondere. Le responsabilità spettano ai dirigenti e alla proprietà. Tutto vero. Ma questo non cancella contraddizioni che stridono come il rumore delle unghie su una lavagna.