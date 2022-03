Chelsea, Havertz: "Momento complicato, pronti a viaggiare in pullman"

LONDRA - Kai Havertz , attaccante del Chelsea campione d'Europa in carica, torna a parlare della difficile situazione che stanno vivendo i blues per via delle sanzioni inflitte all'ex patron russo Roman Abramovich dal governo inglese a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina : "Siamo tutti dei professionisti , ma credo sia una situazione difficile per ogni dipendente del club. Noi siamo i giocatori e dobbiamo concentrarci sulle partite , non possiamo fare altro se non sperare che la società possa risolvere ogni problema ".

"Siamo concentrati sulle partite"

Poi ancora: "Non posso e non voglio parlarne troppo perché siamo concentrati sulle partite, per noi in questo momento contano le partite e quello che possiamo fare è giocare un buon calcio e cercare di regalare un sorriso ai tifosi in questa situazione. Come abbiamo dimostrato nel fine settimana, possiamo gestire queste pressioni", ha aggiunto il tedesco che dimostra di aver accolto l'appello di Thomas Tuchel a restare uniti e a essere pronti a accettare ogni soluzione anche per le trasferte. Il tedesco dice che è anche disposto a pagarsi il viaggio: "Non è un problema. Per noi giocare è la cosa più importante e sappiamo bene che in questo momento nel mondo ci sono situazioni molto difficili da affrontare e che il problema non può essere viaggiare in pullman o in aereo", dice Havertz.