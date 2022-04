Chelsea, Tuchel: "Addio Rudiger? Non siamo contenti"

LONDRA - "La decisione di Rudiger di andare via? Nessuno è contento. Ha dato fiducia a tutti nello spogliatoio, è un personaggio unico, gioca ad altissimo livello, gli piace prendersi le responsabilità. A nessuno piace la sua decisione ma dobbiamo accettarla". Thomas Tuchel, alla vigilia della sfida col Manchester United, torna sulla scelta del 29enne difensore tedesco di non rinnovare il contratto in scadenza col Chelsea a fine stagione. "Ma ci sarà ancora vita al Chelsea anche dopo Toni, quello che conta di più è che questo rapporto finisca come è iniziato, ai più alti livelli - aggiunge - Come faremo senza di lui? É il mio lavoro, da quando ci ritroveremo in ritiro la vita andrà avanti e io sarò pienamente coinvolto con tutto il cuore e le mie conoscenze".