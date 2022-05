Sport: "Chelsea, Azpilicueta e Marcos Alonso vogliono il Barcellona"

Secondo quanto riportato da Sport, César Azpilicueta e Marcos Alonso sarebbero, ora, pronti a lasciare il Chelsea. I due difensori spagnoli avrebbero aspettato proprio l'annuncio dei nuovi proprietari del club inglese per poter tornare a parlare della loro cessione. Entrambi vorrebbero andare al Barcellona, e anche il club catalano li vorrebbe per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Tra l'altro, sempre il Barcellona si è già assicurato le prestazione di un altro giocatore che quest'anno era a Stamford Bridge, ovvero Andreas Christensen.