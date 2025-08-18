Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Ambrosio, la classe operaia nel paradiso Premier: la favola al Chelsea

La vita che cambia in un attimo: da terzo portiere a una semifinale Champions
Cristiano Tognoli
1 min
Ambrosio, la classe operaia nel paradiso Premier: la favola al Chelsea© Getty Images
Chelsea

Chelsea

Tutte le notizie sulla squadra

La vita che cambia in un attimo. La ribalta che ti si spalanca davanti, la gloria che non può attendere. E quel peso fatto di responsabilità, ma anche di eccitazione. Adrenalina pura. Stagione 2003-04, Marco Ambrosio è uno dei tre portieri del Chelsea con Carlo Cudicini e Neil Sullivan. Il figlio d’arte frequenta Stamford Bridge e dintorni da ormai cinque anni, lo scozzese arriva dal Tottenha

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte