Chelsea sotto inchiesta: 74 capi d’accusa per presunte violazioni. La risposta del club

Il Chelsea è finito nell’occhio del ciclone per mano della FA (Federcalcio inglese) per 74 presunte violazioni del regolamento amministrativo, relative a numerosi pagamenti ai procuratori effettuati tra il 2009 e il 2022 . Le contestazioni riguardano in particolare il periodo in cui il club londinese era di proprietà dell'oligarca russo Roman Abramovich , prima della cessione 'forzata' a un consorzio guidato dall' investitore americano Todd Boehly e dalla società di private equity Clearlake Capital . Le presunte irregolarità coinvolgerebbero agenti, intermediari e investimenti di terze parti sui giocatori . Il Chelsea ha reso noto di aver segnalato autonomamente alla FA le possibili violazioni e ha tempo fino al 19 settembre per presentare una risposta formale. Se dovessero emergere responsabilità dirette da parte del club, le sanzioni potrebbero comprendere multe, blocco dei trasferimenti e persino la detrazione di punti in classifica.

La nota del club

Il Chelsea, che affronterà sabato sera il Brentford, attraverso il proprio sito ufficiale, ha emesso una dichiarazione con la quale ha riposto al comunicato della FA. “Il Chelsea FC è lieto di confermare che il suo impegno con la FA in merito a questioni auto-segnalate dal club sta giungendo a conclusione. Il gruppo proprietario del Club ha completato l'acquisto del club il 30 maggio 2022. Durante un'accurata due diligence preliminare al completamento dell'acquisto, il gruppo proprietario è venuto a conoscenza di una rendicontazione finanziaria potenzialmente incompleta relativa a transazioni storiche e ad altre potenziali violazioni delle norme della FA. Immediatamente dopo il completamento dell'acquisto, il Club ha segnalato autonomamente tali questioni a tutte le autorità di regolamentazione competenti, inclusa la FA. Il Club ha dimostrato una trasparenza senza precedenti durante questo processo, anche garantendo un accesso completo ai file e ai dati storici del Club. Continueremo a collaborare con la FA per concludere la questione il più rapidamente possibile. Desideriamo esprimere la nostra gratitudine alla FA per l'impegno profuso con il Club in questo caso complesso, incentrato su questioni risalenti a oltre un decennio fa". Tuttavia, vista la dichiarazione del club londinese, c’è la possibilità che si decida di non contestare le accuse e di collaborare con la Federazione.