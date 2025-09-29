Maresca, emozione Champions prima di Chelsea-Benfica: "Mourinho? Ha scritto la storia"

Il Chelsea di Enzo Maresca ritorna in Champions. Il tecnico italiano ha parlato alla vigilia del match contro il Benfica di Josè Mourinho in merito a quello che sarà il suo 'esordio' nella massima competizione europea - ha preso parte alla Champions League da vice allenatore al Siviglia e al Manchester City di Guardiola -, con i Blues che tornano in Europa dopo un digiuno durato addirittura tre anni. Il club di Londra è reduce dalla sconfitta in campionato allo Stamford Bridge contro il Brighton di Hurzeler, con i padroni di casa che hanno sbloccato il risultato al 24' con la rete di Enzo Fernandez. Nei primi minuti del secondo tempo - al 53' - Chalobah lascia i propri compagni di squadra in dieci, rimediando un'espulsione che mette non poco in difficoltà gli uomini di Maresca. Al 77' il subentrato Welbeck sigla la rete del pareggio, la quale apre di fatto la strada alla rimonta dei 'Seagulls': De Cuyper al 92' e Welbeck al decimo minuto di recupero portano il risultato sul 3-1. Una sconfitta amara per il Chelsea di Maresca, con il tecnico che ha parlato anche delle sconfitte del proprio club, nonché delle espulsioni che le hanno condizionate.

Maresca: "Mourinho? Ha scritto la storia della Champions"

"Ho avuto la fortuna in passato al City o al Siviglia di essere in panchina come assistente. È un emozione forte aver ridato a club, società e tifosi la possibilità di tornare a giocare in Champions. È la mia prima esperienza da allenatore. Noi torniamo nella massima competizione europea dopo tre anni e ci teniamo particolarmente a far bene davanti ai nostri tifosi. Mourinho avversario? Lui ha scritto la storia in Champions, con l'Inter, in Inghilterra e in Portogallo in maniera importante". Così, ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Chelsea, Enzo Maresca, alla vigilia del match della prima fase di Champions League contro il Benfica. "Le ultime due gare sono state condizionate da altrettante espulsioni e non sono state all'altezza. Negli ultimi sei mesi abbiamo perso cinque partite di cui quattro a seguito di un’espulsione, quindi tutto sommato le cose non stanno andando del tutto male se in sei mesi perdi soltanto cinque partite, però l’obiettivo è cercare sempre di migliorare e fare le cose nel miglior modo possibile." Sulla situazione infortunati, ha poi concluso: "Abbiamo diversi giocatori infortunati. Dall'ultima sfida col Brighton se ne sono aggiunti tre che dovremo valutare.Vedremo", ha aggiunto Maresca.