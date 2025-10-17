Guai in casa Chelsea: lungo stop per Palmer, l'annuncio di Maresca

Il Chelsea, al rientro dalla sosta per le nazionali, giocherà contro il Nottingham Forest. I blues si trovano attualmente al settimo posto in classifica e devono vincere per diminuire le distanze dalla zona Champions. Dall'altro lato, la squadra di Postecoglou ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Alla vigilia della gara, Enzo Maresca, allenatore della squadra londinese, ha parlato in conferenza stampa, tra infortuni e recuperi in vista della partita di Premier League.
Palmer starà fuori a lungo
L'allenatore, in primo luogo, ha parlato dell'infortunio di Cole Palmer: il problema dell'inglese è più grave del previsto e lo stop potrebbe essere ancora lungo: "Sfortunatamente, ha bisogno di stare fuori probabilmente per altre sei settimane, questo è l'aggiornamento. Cerchiamo di proteggere Cole il più possibile e la cosa più importante è che quando torna, sia completamente in forma. Speriamo che le sei settimane siano sufficienti, ma è un problema che dobbiamo esaminare passo dopo passo, settimana dopo settimana, ma di sicuro starà bene".
Come stanno Caicedo, Fernandez e Pedro Neto
Proseguendo, Maresca ha fatto il punto sugli altri infortunati: "Caicedo, Fernandez e Pedro Neto non hanno preso parte alla sessione di ieri, ma vedremo se riusciranno ad allenarsi oggi. Altrimenti, sarebbero fuori per domani". Infine su Badiashile: "Benoit sarà fuori fino a dicembre. Si è infortunato di nuovo con un problema muscolare. Stava andando alla grande, dimostrando quanto sia bravo e quanto abbiamo bisogno di lui. Quindi lo aspetteremo". Recuperano, invece, Adarabioyo, Wesley Fofana e Andrey Santos per la sfida contro il Nottingham Forest.