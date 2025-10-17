Guai in casa Chelsea: lungo stop per Palmer, l'annuncio di Maresca

Il Chelsea , al rientro dalla sosta per le nazionali, giocherà contro il Nottingham Forest . I blues si trovano attualmente al settimo posto in classifica e devono vincere per diminuire le distanze dalla zona Champions. Dall'altro lato, la squadra di Postecoglou ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Alla vigilia della gara, Enzo Maresca , allenatore della squadra londinese, ha parlato in conferenza stampa, tra infortuni e recuperi in vista della partita di Premier League.

Palmer starà fuori a lungo

L'allenatore, in primo luogo, ha parlato dell'infortunio di Cole Palmer: il problema dell'inglese è più grave del previsto e lo stop potrebbe essere ancora lungo: "Sfortunatamente, ha bisogno di stare fuori probabilmente per altre sei settimane, questo è l'aggiornamento. Cerchiamo di proteggere Cole il più possibile e la cosa più importante è che quando torna, sia completamente in forma. Speriamo che le sei settimane siano sufficienti, ma è un problema che dobbiamo esaminare passo dopo passo, settimana dopo settimana, ma di sicuro starà bene".

Come stanno Caicedo, Fernandez e Pedro Neto

Proseguendo, Maresca ha fatto il punto sugli altri infortunati: "Caicedo, Fernandez e Pedro Neto non hanno preso parte alla sessione di ieri, ma vedremo se riusciranno ad allenarsi oggi. Altrimenti, sarebbero fuori per domani". Infine su Badiashile: "Benoit sarà fuori fino a dicembre. Si è infortunato di nuovo con un problema muscolare. Stava andando alla grande, dimostrando quanto sia bravo e quanto abbiamo bisogno di lui. Quindi lo aspetteremo". Recuperano, invece, Adarabioyo, Wesley Fofana e Andrey Santos per la sfida contro il Nottingham Forest.