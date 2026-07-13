Marotta, che schiaffo da Lucci! “Palestra merita rispetto, Inter per 45 giorni senza ok dell’Atalanta”

“Ho ascoltato con profondo dispiacere e, allo stesso tempo, con enorme stupore le parole del Presidente dell'Inter Marotta, al quale, da oltre venticinque anni, mi lega un rapporto di stima professionale, che ci ha condotto a realizzare diverse operazioni di mercato. La direzione sportiva dell'Inter, rappresentata da Piero Ausilio, ha portato avanti con noi dei dialoghi costanti e costruttivi sull'opportunità di completare il trasferimento del ragazzo. Ma l'elemento che ha determinato l'esito della trattativa non è stato ricostruito in modo aderente ai fatti neanche nella conferenza stampa di oggi: nell'arco di quarantacinque giorni i due Club, con i quali ero in contatto quotidiano, non sono mai riusciti a trovare l'accordo definitivo." Queste le parole rilasciate da Alessandro Lucci, agente di Marco Palestra che ha reso noti ulteriori retroscena sulla trattativa che ha portato il giovane esterno azzurro alla corte di Xabi Alonso al Chelsea, dopo esser stato ad un passo dall'Inter.