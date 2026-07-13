Marotta, che schiaffo da Lucci! “Palestra merita rispetto, Inter per 45 giorni senza ok dell’Atalanta”

“Ho ascoltato con profondo dispiacere e, allo stesso tempo, con enorme stupore le parole del Presidente dell'Inter Marotta, al quale, da oltre venticinque anni, mi lega un rapporto di stima professionale, che ci ha condotto a realizzare diverse operazioni di mercato. La direzione sportiva dell'Inter, rappresentata da Piero Ausilio, ha portato avanti con noi dei dialoghi costanti e costruttivi sull'opportunità di completare il trasferimento del ragazzo. Ma l'elemento che ha determinato l'esito della trattativa non è stato ricostruito in modo aderente ai fatti neanche nella conferenza stampa di oggi: nell'arco di quarantacinque giorni i due Club, con i quali ero in contatto quotidiano, non sono mai riusciti a trovare l'accordo definitivo." Queste le parole rilasciate da Alessandro Lucci, agente di Marco Palestra che ha reso noti ulteriori retroscena sulla trattativa che ha portato il giovane esterno azzurro alla corte di Xabi Alonso al Chelsea, dopo esser stato ad un passo dall'Inter.
Lucci: "Mi auguro si volti definitivamente pagina"
"Questo ha fatto sì che il Chelsea, con il quale i contatti erano iniziati da appena due settimane come tempestivamente fatto presente a entrambe le società, entrasse negli ultimi giorni in maniera dirompente nel deal con l'Atalanta - ha proseguito Lucci in merito all'evoluzione della vicenda di mercato che si è colorata a tinte Blues -, con il calciatore e con noi per chiudere in maniera tempestiva l'operazione.
A questo punto mi auguro che si volti definitivamente pagina e che si possa trovare la serenità per lavorare con lo sguardo rivolto al futuro, senza più attacchi pretestuosi a un ragazzo che merita rispetto" ha concluso poi Lucci.