Chelsea, tolto il -6 e multina: tifosi inglesi furiosi. "Agli altri togliete punti, a loro i condoni"

"Una sanzione finanziaria di 10 milioni di sterline e un divieto di registrazione sospeso a due finestre sono stati imposti al Chelsea FC per violazioni dei regolamenti sugli agenti di calcio della Football Association (FA), dei regolamenti sul lavoro con gli intermediari e degli investimenti di terzi nei regolamenti dei giocatori. La FA ha accusato il Chelsea FC di 74 violazioni della regola E1.2 dopo che la sua attuale proprietà ha auto-riferito la cattiva condotta al momento dell'acquisto del club. La FA continua a indagare sulla cattiva condotta individuale derivante da questo caso", riporta la nota ufficiale diramata dalla federazione inglese.

E poi continua: "Il Chelsea FC ha ammesso le 74 violazioni della regola E1.2 prima di un'udienza e una commissione di regolamentazione indipendente ha imposto una detrazione di sei punti, che doveva essere sospesa fino al 30 giugno 2027, e una multa di 10 milioni di sterline. Il club ha presentato ricorso contro la detrazione dei punti sospesi e una Board d'appello indipendente ha autorizzato l'appello e ha annullato questa sanzione dopo un'ulteriore udienza. Al suo posto, la Board d'appello ha imposto un divieto di registrazione per due finestre di trasferimento complete e consecutive che è sospeso fino al 30 giugno 2027. La multa di 10 milioni di sterline imposta dalla Commissione di regolamentazione non è stata oggetto di ricorso e l'intero importo sarà investito nel calcio di base".

A confermare la decisione della FA ci ha pensato anche il Chelsea. Il club inglese aveva segnalato spontaneamente agli organi giudiziari le violazioni. "Il Chelsea Football Club è lieto di confermare che gli organi giudiziari della FA hanno raggiunto una decisione definitiva in merito alle questioni disciplinari pregresse segnalate spontaneamente dal Club. Nel 2022, il club ha segnalato spontaneamente a tutti gli organi di controllo competenti potenziali violazioni del regolamento risalenti al passato. A seguito di tale segnalazione, ha collaborato in modo aperto e trasparente con tutti gli organi di controllo, divulgando volontariamente e proattivamente migliaia di documenti", riporta una nota ufficiale.

Poi arriva la conferma della chiusura delle azioni disciplinari nei confronti dei Blues: "Come precedentemente annunciato, sono stati raggiunti accordi transattivi con la UEFA e la Premier League in merito alle stesse questioni disciplinari segnalate spontaneamente e alle tematiche già affrontate in precedenza. Il club è lieto di confermare che, con la conclusione del procedimento della FA, si chiude definitivamente ogni azione disciplinare nei confronti del Club. Ringraziamo la UEFA, la Premier League e la FA per il loro impegno nei confronti del Club durante tutto questo percorso".