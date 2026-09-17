Boehly cede il Chelsea: a chi va il controllo totale, come cambia il club e cosa succede ora

Il Chelsea cambia assetto societario. Todd Boehly e il co-proprietario Mark Walter hanno ceduto le rispettive quote (valutate 5 miliardi di sterline), lasciando a Clearlake Capital il controllo totale del club londinese. La svolta è stata annunciata mercoledì dalla società, a quattro anni dall'acquisizione del club dal precedente proprietario Roman Abramovich. Boehly, che dal 2022 rappresentava pubblicamente il volto della nuova proprietà, lascia anche la presidenza del club. L'operazione segna dunque la fine di una fase caratterizzata da ingenti investimenti sul mercato e da una profonda trasformazione della struttura societaria e sportiva dei Blues.
Dal consorzio del 2022 al controllo totale di Clearlake
Nel 2022 Clearlake Capital e Boehly avevano unito le forze per rilevare il club da Roman Abramovich, quando il miliardario russo fu costretto a vendere la società in seguito alle sanzioni imposte dal Regno Unito per i suoi legami con il presidente russo Vladimir Putin, dopo l'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte di Mosca. Al momento dell'acquisizione, Boehly, Walter e l'investitore svizzero Hansjorg Wyss avevano acquistato ciascuno una quota del 12,8% insieme alla società di private equity Clearlake, che deteneva il 61,5% prima dell'annuncio di mercoledì.
"Il Chelsea Football Club ha annunciato oggi che alcune società affiliate a Clearlake Capital Group acquisiranno la quota di proprietà di Todd Boehly", si legge in un comunicato. Poi prosegue: "Nell'ambito della transizione, Clearlake acquisirà anche la quota di proprietà di Mark Walter, assumendo così il controllo totale del club". Per Walter si tratta inoltre dell'uscita da un secondo importante marchio sportivo. Il co-proprietario del Chelsea aveva infatti venduto la propria quota nei Los Angeles Lakers il mese scorso.
Boehly lascia la presidenza del Chelsea
Boehly lascia anche l'incarico di presidente del Chelsea. L'imprenditore americano era stato il volto pubblico della proprietà quando il consorzio aveva rilevato il club nel 2022, assumendo un ruolo centrale nella nuova gestione e nella massiccia campagna acquisti avviata dopo il cambio di proprietà. "È stato un onore ricoprire il ruolo di presidente del Chelsea Football Club", ha dichiarato. "Vorrei ringraziare i molti che hanno contribuito a garantire un futuro radioso al club, tra cui la Premier League inglese, gli allenatori e i giocatori, il talentuoso gruppo dirigente e lo staff del Chelsea, oltre alle legioni di tifosi appassionati", ha aggiunto. Poi ha concluso: "Ho apprezzato molto la collaborazione con Clearlake e con l'intero gruppo proprietario, così come le decisioni collettive e gli investimenti effettuati per sostenere il successo del club, sia a breve che a lungo termine. Sono fiducioso che il Chelsea sia ben posizionato per continuare a ottenere successi sotto la guida di Clearlake".
Clearlake: nessun cambiamento nella gestione quotidiana
Behdad Eghbali e José E. Feliciano, co-fondatori di Clearlake Capital, hanno reso omaggio a Boehly nella nota diffusa dal Chelsea, sottolineando il contributo dell'imprenditore americano durante il periodo di proprietà condivisa. "Todd è stato un partner importante durante tutto il periodo della nostra proprietà del Chelsea e lo ringraziamo per il tempo dedicato e per il suo contributo in qualità di presidente", hanno affermato. "Farà sempre parte della storia e della famiglia del Chelsea. Clearlake è azionista di maggioranza del Chelsea dal 2022 e, nel passaggio al controllo totale, il nostro obiettivo è continuare a investire nelle infrastrutture del club, nelle prestazioni sportive e nella crescita dei giocatori, garantendo al contempo successi a lungo termine per il Chelsea e per i suoi tifosi", si legge nella nota precisando inoltre che Wyss "rimarrà un importante stakeholder e partner all'interno della compagine societaria" e che "non vi saranno cambiamenti nella gestione operativa quotidiana, nella leadership o nella strategia del club".
Il Chelsea cambia assetto societario. Todd Boehly e il co-proprietario Mark Walter hanno ceduto le rispettive quote (valutate 5 miliardi di sterline), lasciando a Clearlake Capital il controllo totale del club londinese. La svolta è stata annunciata mercoledì dalla società, a quattro anni dall'acquisizione del club dal precedente proprietario Roman Abramovich. Boehly, che dal 2022 rappresentava pubblicamente il volto della nuova proprietà, lascia anche la presidenza del club. L'operazione segna dunque la fine di una fase caratterizzata da ingenti investimenti sul mercato e da una profonda trasformazione della struttura societaria e sportiva dei Blues.
Dal consorzio del 2022 al controllo totale di Clearlake
Nel 2022 Clearlake Capital e Boehly avevano unito le forze per rilevare il club da Roman Abramovich, quando il miliardario russo fu costretto a vendere la società in seguito alle sanzioni imposte dal Regno Unito per i suoi legami con il presidente russo Vladimir Putin, dopo l'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte di Mosca. Al momento dell'acquisizione, Boehly, Walter e l'investitore svizzero Hansjorg Wyss avevano acquistato ciascuno una quota del 12,8% insieme alla società di private equity Clearlake, che deteneva il 61,5% prima dell'annuncio di mercoledì.
"Il Chelsea Football Club ha annunciato oggi che alcune società affiliate a Clearlake Capital Group acquisiranno la quota di proprietà di Todd Boehly", si legge in un comunicato. Poi prosegue: "Nell'ambito della transizione, Clearlake acquisirà anche la quota di proprietà di Mark Walter, assumendo così il controllo totale del club". Per Walter si tratta inoltre dell'uscita da un secondo importante marchio sportivo. Il co-proprietario del Chelsea aveva infatti venduto la propria quota nei Los Angeles Lakers il mese scorso.