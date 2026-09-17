Boehly cede il Chelsea: a chi va il controllo totale, come cambia il club e cosa succede ora

Clearlake: nessun cambiamento nella gestione quotidiana

Behdad Eghbali e José E. Feliciano, co-fondatori di Clearlake Capital, hanno reso omaggio a Boehly nella nota diffusa dal Chelsea, sottolineando il contributo dell'imprenditore americano durante il periodo di proprietà condivisa. "Todd è stato un partner importante durante tutto il periodo della nostra proprietà del Chelsea e lo ringraziamo per il tempo dedicato e per il suo contributo in qualità di presidente", hanno affermato. "Farà sempre parte della storia e della famiglia del Chelsea. Clearlake è azionista di maggioranza del Chelsea dal 2022 e, nel passaggio al controllo totale, il nostro obiettivo è continuare a investire nelle infrastrutture del club, nelle prestazioni sportive e nella crescita dei giocatori, garantendo al contempo successi a lungo termine per il Chelsea e per i suoi tifosi", si legge nella nota precisando inoltre che Wyss "rimarrà un importante stakeholder e partner all'interno della compagine societaria" e che "non vi saranno cambiamenti nella gestione operativa quotidiana, nella leadership o nella strategia del club".