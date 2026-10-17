Che paura per Dibu Martinez: scontro durissimo durante Everton-Chelsea, portato via in barella

Momenti di grande tensione sul rettangolo verde dell'Hill Dickinson Stadium di Liverpool, teatro della sfida tra Everton e Chelsea, valida per la settima giornata di Premier League. Al 66' del confronto, con la formazione londinese avanti nel punteggio grazie alla marcatura di Pedro Neto in avvio di ripresa, il match si è improvvisamente fermato a causa di un violento scontro aereo che ha visto coinvolto Dibu Martinez . Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto dalla trequarti dai padroni di casa, il portiere argentino è uscito coraggiosamente al limite dell'area piccola per intercettare la traiettoria, impattando duramente con il difensore avversario Jarrad Branthwaite .

I soccorsi in campo

L'estremo difensore del Chelsea è rimasto immediatamente immobile a terra, scatenando l'ansia dei compagni di squadra che hanno subito richiamato l'intervento urgente dello staff medico: secondo The Guardian, tuttavia, Martinez non avrebbe mai perso davvero conoscenza. Il gioco è rimasto sospeso per nove lunghissimi minuti mentre i sanitari prestavano le prime cure all'interno dell'area di rigore. Nonostante lo spavento iniziale, il Dibu ha dato segni di ripresa ed è stato portato fuori dal campo in barella in grado di muovere le braccia, scambiando persino un cenno distensivo con lo stesso Branthwaite prima di imboccare il tunnel. La sostituzione effettiva con Penders, che a 21 anni diventa il più giovane portiere del Chelsea nella storia della Premier - si è concretizzata soltanto al 75', al termine di un'interruzione prolungata che ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi presenti sugli spalti.