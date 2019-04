Tifosi Chelsea, «Salah bombarolo»: il Liverpool non ci sta

TORINO - Il video risale a mercoledì sera, quando il gruppo di tifosi londinesi in trasferta a Praga prima della partita contro lo Slavia, andata dei quarti di Europa League, in un pub ha cominciato a intonare il coro 'Salah è un bombarolo'. Immagini diventate virali, e subito il Chelsea ha deciso di espellere i tre suppporter identificati in attesa di identificarne altri tre.

Chelsea fans singing "Salah is a bomber" disgraceful pic.twitter.com/SlAFVwQqop — Football Fights (@footbalIfights) 11 aprile 2019

IL COMUNICATO - Il Liverpool ha ringraziato il Chelsea per la collaborazione, ma ha emesso sul suo sito un comunicato durissimo. "Il video che circola online, che mostra cori vili e discriminanti nei confronti di uno dei nostri giocatori, è pericoloso e inquietante. Già in questa stagione abbiamo assistito ad abusi discriminatori all'interno di stadi in Inghilterra, in Europa e in tutto il mondo - sottolinea il club, riferendosi anche ai casi di nazionali inglesi fatti oggetto di cori razzisti. Abbiamo anche assistito a numerosi attacchi odiosi sui social media. Questo comportamento deve essere chiamato per quello che è: vera e propria intolleranza". "Il Liverpool Football Club - prosegue la nota - crede che sia responsabilità di coloro che ricoprono posizioni di autorità, seguendo le norme del giusto processo, agire con urgenza per identificare e poi punire chiunque commetta un crimine mosso dall'odio. Non c'è posto per questo comportamento nel calcio, non c'è posto per questo nella società". "Un crimine di questo tipo fa più vittime del singolo individuo verso il quale è compiuto. E' perciò necessaria un'azione collettiva e decisiva per affrontarlo".