LIVERPOOL - Il Liverpool dovrà fare a meno per un po' di tempo di Trent Alexander-Arnold. Il 23enne esterno inglese starà fuori diverse settimane per un infortunio al bicipite femorale rimediato contro l'Arsenal e salterà anche le due amichevoli della nazionale con Svizzera e Costa d'Avorio. Sui tempi di recupero nemmeno Jurgen Klopp si è voluto sbilanciare: "Non ci sono buone notizie, vedremo quanto ci vorrà".