Salah, ministro sport egiziano: "Prolungherà con il Liverpool"

LIVERPOOL - Il ministro dello sport egiziano Ashraf Sobhi conferma le indiscrezioni di questi ultimi giorni della stampa inglese relative al rinnovo di Mohamed Salah con il Liverpool. Il ministro ha detto di aver parlato col 29enne attaccante dopo la sconfitta col Senegal che è costata ai Faraoni la qualificazione ai Mondiali: "Ci siamo incontrati in aeroporto - le sue parole a una radio egiziana e riprese dai media inglesi - Gli ho detto di dimenticare quello che era successo e di guardare avanti. Gli avevo anche consigliato di proseguire il suo percorso in un club diverso dal Liverpool ma la sua direzione è quella di rinnovare. Ci sono delle campagne denigratorie contro di lui ma gli ho chiesto di non farci caso".