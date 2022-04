Liverpool, Mané eguaglia un record di Ronaldo in Champions

Il gol messo a segno ieri nella vittoria del Liverpool contro il Benfica al Da Luz permette a Sadio Mané di raggiungere un importante record di Cristiano Ronaldo. Il senegalese, infatti, ha segnato 13 gol nella fase a eliminazione diretta della Champions dal 2017 a oggi. In totale, le partite da dentro o fuori giocate da Manè negli ultimi cinque anni sono 23 finora. L'attaccante, ieri, ha siglato la rete del momentaneo 0-2 su assist di Luis Diaz, autore quest'ultimo del gol che ha fissato il punteggio sul 3-1 per i Reds (il gol dei portoghesi lo ha fatto Darwin Nunez). Il ritorno ad Anfield è tra una settimana. In totale, con la maglia del Liverpool Mané ha segnato 22 gol in Champions.