Salah, Klopp non scioglie i dubbi: "Non so se lui e Mané rimarranno"

ROMA - L'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, ha ammesso di non essere sicuro che la sua decisione di restare sulla panchina fino al 2026 possa indurre alla stessa scelta Mohamed Salah e Sadio Mané. I contratti dei due attaccanti scadono il prossimo anno, così come quelli di Roberto Firmino e del centrocampista Naby Keita. "Se è un segnale positivo per i giocatori, tanto meglio, ma non credo che sarà decisivo nella decisione che prenderanno - ha detto il tedesco alla vigilia della partita di Premier League -. Questo riguarda la loro vita ma volevamo solo assicurare a chiunque voglia giocare qui cosa aspettarsi", ha spiegato.