Real-City, il messaggio di Salah al fischio finale di Orsato

Nel post-partita di Villarreal-Liverpool , partita vinta 2-3 dagli inglesi che si sono così qualificati per la finale, al programma BT Sports Momo Salah aveva detto chiaramente chi sperava di incontrare nell'ultimo atto della Champions League 2021/22: "Voglio il Real Madrid " . Desiderio che, alla fine, si è avverato. Ieri, subito dopo il fischio finale della partita vinta dai blancos contro il Manchester City 3-1 , l'egiziano su Instagram ha scritto: "Abbiamo un contro da saldare", chiaro riferimento alla finale di Champions del 2018 vinta dai madrileni 3-1 . In quella partita l'ex Roma venne sostituito dopo venticinque minuti a causa di un infortunio alla spalla rimediato dopo un fallo di Sergio Ramos .

Decise una doppietta di Bale

Ma quella finale è rimasta famosa soprattutto per due clamorose papere del portiere dei Reds Karius che costarono la sconfitta alla squadra di Klopp. Il primo gol fu siglato da Benzema con la netta complicità dell'estremo difensore, che gli rinviò la sfera addosso ai piedi e non riuscì poi a evitare che la palla finisse dentro. Il momentaneo pareggio dei Reds fu di Mané, poi si scatenò Gareth Bale: il gallese segnò la rete del 2-1 con una magnifica rovesciata, poi chiuse definitivamente i conti con un tiro da lontano che Karius non bloccò, dando così la Champions numero 13 ai blancos. Che ora avranno l'opportunità di vincere la quattordicesima, mentre i Campioni d'Europa 2019 potrebbero agganciare il Milan al secondo posto (in questo momento gli inglesi hanno 6 Coppe dei Campioni in bacheca, una in meno dei rossoneri).