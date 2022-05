Mundo Deportivo: "Liverpool, il Barcellona è vicino a Mané"

Il Barcellona sarebbe vicino all'attaccante del Liverpool e della Nazionale senegalese Sadio Mané, secondo quanto riporta Mundo Deportivo. Il giocatore, il cui contratto con i Reds scade nel giugno 2023, vorrebbe tentare un'esperienza nel campionato spagnolo, e il Barcellona sarebbe tra le sue mete preferite. Questo perché l'ex Southampton sarebbe convinto che, vestendo la maglia del club catalano, avrebbe maggiori possibilità di diventare il calciatore più forte del suo continente e anche di vincere il Pallone d'oro. A 30 anni, e ancora in piena forma come testimonia la doppietta al Villlarreal, sarebbe pronto per sbarcare al Camp Nou.