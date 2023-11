Luis Diaz, gol al 95' e appello sulla maglia per il papà rapito in Colombia

Luis Diaz, il gol e il messaggio per il padre rapito

Come nelle favole più belle, Luis Diaz torna in campo con la maglia del Liverpool ed è subito protagonista, segnando il gol del pareggio sul campo del Luton Town. Il colombiano, turbato negli ultimi giorni dalla storia relativa al rapimento dei suoi genitori, entrato in campo all'85', pareggia i conti di testa allo scadere. Nell'esultanza, il numero 7 dei Reds mostra una maglia speciale con la scritta "Libertà per papà" e al termine della sfida scrive sui social: "Qui non è il giocatore che parla. Lucho Dì­az, figlio di Luì­s Manuel Dì­az. Mane, mio padre, gran lavoratore, pilastro della famiglia... è stato rapito - si legge in un comunicato a firma del calciatore colombiano -. Chiedo all'ELN di rilasciare mio padre il prima possibile. Chiedo anche alle associazioni internazionali di lavorare su questo per garantire la sua libertà .Ogni secondo, ogni minuto siamo più preoccupati. Non abbiamo parole per descrivere i terribili sentimenti della nostra famiglia e sarà lo stesso finchè non tornerà a casa. Vi prego di rilasciare subito mio padre, rispettando la sua integrità. Voglio ringraziare tutti i colombiani e anche la comunità internazionale per il sostegno".