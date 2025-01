Slot nel mirino dei tifosi del Nottingham: il coro è... da incubo!

"We’re in your head, in your head. Arne, Arne, Arne-Ne-Ne-Ne!". Provate a canticchiarla. Non vi suona famigliare? Nella barra delle ricerche provate a digitare 'Zombie' e vi verrà fuori la canzone dei The Cranberries. Proprio così. Una trovata geniale e uno sfottò unico nel suo genere. Gli autori della trovata sono i tifosi del Nottingham. Sì, proprio loro, la squadra che sta sorprendendo in Premier League partita dopo partita. Terzo posto, alla guida Nuno Espirito Santo (già allenatore dei Wolves in passato) e una lotta serrata per restare agganciato alla zona Champions. Ma la canzone? Al di là dell'essere carino e non offensivo, c'è un'altra motivo del perché i sostenitori di casa l'hanno intonato.