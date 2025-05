"Chiesa vuole dimostrare di essere da Liverpool": l'apertura di Slot

Il Liverpool ormai deve pensare solo a come continuare i festeggiamenti per la conquista della Premier League . In queste ultime quattro giornare, Slot darà più spazio a calciatori che non hanno visto molto il campo e tra questi potrebbe esserci anche Federico Chiesa . L'ex Juve non è riuscito ad entrare nelle rotazioni del tecnico e in campionato ha collezionato solo quattro presenze . E per prendere la medeglia avrà bisogno di giocare almeno un'altra partita . Intanto in conferenza stampa, in vista della sfida contro il Chelsea, il tecnico dei Reds ha parlato del momento del giocatore italiano.

Slot sul momento di Chiesa

Chiesa così come Elliot non ha avuto molto spazio, ma Slot ha le idee chiare su di loro: "Non credo che abbiano nulla da dimostrarmi perché li vedo ogni singolo giorno nel campo di allenamento e li ho visti giocare per noi in passato o in questa stagione. Federico ha avuto una grande carriera anche in altri club. Non credo che questi giocatori debbano dimostrare il loro valore, ma credo che vogliano dimostrare a loro stessi di essere abbastanza bravi da giocare per noi. Io so già che lo sono e, probabilmente, lo sanno anche loro. Per questo credo che vorranno scendere in campo e fare del loro meglio". E forse ine questi ultimi quattro match ne avranno l'opportunità. L'ultima presenza di Chiesa è stata il 6 aprile contro il Fulham e ora, dopo un anno all'ombra dei suoi compagni di squadra, spera di poter fare qualche sorriso che non sia di circostanza.