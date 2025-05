Chiesa, Slot la pensa come Allegri: la profezia dalla Juve al Liverpool

Nel calcio, le previsioni degli allenatori raramente resistono al passare del tempo. Ma nel caso di Massimiliano Allegri e Federico Chiesa , quella che all’epoca sembrava solo un’intuizione tattica si è trasformata in una sorprendente realtà. Era il 2021 quando il tecnico livornese, allora alla guida della Juventus , spiegava come immaginava lo sviluppo ideale per l’esterno offensivo della Nazionale italiana. Tre anni dopo, con Chiesa protagonista nel Liverpool targato Arne Slot , quelle parole assumono un significato profetico.

Chiesa, la svolta contro il Brighton: nuovo ruolo centrale

Il cambio di rotta è arrivato nel recente match di campionato contro il Brighton. Per la prima volta, Chiesa è partito titolare e, sorprendentemente, nel ruolo di attaccante centrale. Un esperimento che ha dato frutti immediati, tanto da ricevere l’approvazione pubblica del tecnico olandese. "Penso che la grande qualità di Federico sia quella di segnare goal, quindi più minuti gli dai in area, più possibilità ha di segnare", ha spiegato Slot nel post-partita.

L’allenatore dei Reds ha sottolineato anche un’occasione chiave del match: "Ha avuto una buona occasione. Mo (Salah ndr) ha servito Federico che ha potuto tirare da 18 metri. È stata una buona occasione per Federico perché è un ottimo finalizzatore". Il tecnico del Liverpool ha poi lodato la prestazione complessiva dell’azzurro, sottolineando le difficoltà del contesto: "Penso che abbia fatto anche più di quanto mi aspettassi da lui. Se non hai giocato per tutta la stagione e poi giochi in trasferta contro il Brighton, che è una squadra molto forte. Per lui, dopo essere stato fuori così a lungo, giocare una partita come questa è più di quanto potessi aspettarmi".