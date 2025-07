Diogo Jota sull'autostrada della morte in Spagna: 19 incidenti gravissimi, e 8 giorni prima...

Solo otto giorni prima del fatale incidente in cui sono stati coinvolti Diogo Jota ed il fratello André, esattamente allo stesso chilomentro (65) in cui si è consumata la tragedia, si era verificato un grave sinistro stradale in cui è stata coinvolta una donna 60enne, trasportata in ospedale a seguito di quanto accaduto. Si tratta dell'autostrada Rías Bajas (A-52), nella zona di Cernadilla a Zamora e, secondo quanto riportato dalla stampa locale e poi citato da As, l'incidente è avvenuto il 25 giugno alle ore 11:30, mentre l'uomo usciva di strada e la vittima è stata liberata dai vigili del fuoco e, come affermato, successivamente trasportata in ospedale.