"Diogo Jota, il Liverpool continuerà a pagare la famiglia: il gesto dei Reds"

La tragica ed improvvisa scomparsa di Diogo Jota e del fratello André Silva in un incidente stradale ha inevitabilmente segnato tutto il mondo e del calcio ed in particolare il Liverpool . I Reds hanno immediatamente deciso di ritrare la maglia numero 20 e di organizzare una veglia funebre. Nelle ultime ore il club inglese si sarebbe reso protagonista anche di un altro grande gesto di solidarietà.

Liverpool, la decisione sul contratto di Diogo Jota

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo portoghese Record, il Liverpool avrebbe deciso di continuare a pagare il contratto di Diogo Jota per aiutare e stare vicino alla famiglia in un momento così tragico. L'attaccante classe 1996 era infatti legato ai Reds fino al 30 giugno del 2027. Un gesto di grande solidarietà che ricorda quello della Fiorentina nel 2018 dopo la tragica scomparsa di Davide Astori, con il club viola che aveva devoluto la restante parte del contratto alla moglie ed alla figlia. In quest'ultima stagione, Diogo Jota aveva appena conquistato la 20esima Premier League della storia del Liverpool proprio con la maglia numero 20, che ora non verrà mai più indossata.