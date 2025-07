Diogo Jota farà sempre parte della storia del Liverpool . Sul proprio sito ufficiale, nella sezione dedicata all'organico della prima squadra, i Reds hanno mantenuto il nome del portoghese all'interno del reparto attaccanti. L'elenco dei calciatori, che inizia con il portiere Alisson e scorre con gli altri protagonisti in ordine di ruolo, termina proprio con Jota, introdotto dalla didascalia "Forever", tradotto, "Per sempre". Un altro bellissimo gesto del club campione d'Inghilterra in carica, che ha ritirato il numero 20 e continuerà a pagare gli ultimi due anni di contratto del giocatore , per rimanere accanto alla sua famiglia.

L'omaggio a Diogo Jota

Visualizzando il profilo del nativo di Massarelos sul sito del Liverpool, compaiono anche diverse righe che ripercorrono la sua carriera: "Diogo Jota è immortalato per sempre come il numero 20 del Liverpool Football Club. In mezzo all'immensa dimostrazione d'amore per Jota, scomparso insieme al fratello André Silva nella tragedia, il club ha confermato il ritiro della sua maglia da tutte le sue squadre e per l'eternità". Viene riportata anche una frase di Jota in merito alla Premier League vinta dal Liverpool la scorsa stagione: "È un risultato straordinario per un ragazzo piccolo che veniva da Gondomar, dove avevo questo sogno". L'omaggio sul sito dei Reds termina così: "Come spesso dicevano i suoi sostenitori, il suo nome era Diogo e ci ha portato alla vittoria. Sarà sempre il nostro numero 20".

Il murales a due passi da Anfield

Intanto nei pressi di Anfield l'artista John Culshaw ha realizzato un murales in onore di Diogo Jota. Un altro speciale tributo, che si trova all'esterno del pub "Halfway House", a pochi passi dallo stadio dei Reds. "Come tifosi del Liverpool sappiamo come affrontare la tragedia e mostrare il nostro apprezzamento a qualcuno che ci ha dato così tanto. Ho scelto questa immagine da dipingere perché mostra Diogo mentre manda amore ai tifosi e, immortalandolo nella nostra città, dimostra che stiamo restituendo il nostro affetto. Diogo ci ha regalato così tanti ricordi, è giusto che rimanga il nostro numero 20 per sempre", ha detto Culshaw.