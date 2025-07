Isak, Liverpool shock: pronti 170 milioni! L'attaccante non va in ritiro col Newcastle

Il futuro di Alexander Isak potrebbe essere lontano dal Newcastle . L'attaccante svedese, reduce da una stagione incredibile con la maglia dei Magpies - 23 reti e 6 assist in 34 presenze in Premier League - avrebbe chiesto la cessione al club. Il numero 14 del Newcastle, stando a quanto riportato dal Mail Sport, avrebbe deciso di lasciare la squadra, e a confermarlo è stata la decisione del calciatore di non partire in ritiro con la squadra per il tour pre-stagionale in Estremo Oriente, anche a seguito dell'infortunio riportato alla coscia all'inizio della settimana. Ad ogni modo, il 25enne ha ancora tre anni di contratto con il suo club attuale, con l'amministratore delegato dei Magpies, Darren Eales, che a marzo ha reso nota la possibilità di ritrattare il contratto di Isak a fine stagione. Le carte in tavola, però, sembrerebbero esser cambiate decisamente, e il diretto responsabile in questa situazione è il Liverpool di Arne Slot. I Reds starebbero preparando un'offerta monstre di 170 milioni di euro dopo aver messo già a segno i colpi Hugo Ekitike dal Francoforte, Florian Wirtz e Jeremie Frimpong dal Bayer Leverkusen e l'ex Milan e Bournemouth, Milos Kerkez - allestendo una campagna acquisti con cifre da capogiro. Resta, di fatto, da considerare le volontà del Newcastle, con i proprietari e l'attuale tecnico, Eddie Howe, che preferirebbero non venderlo, puntando a rinegoziare le condizioni contrattuali di Isak e facendo eventualmente slittare la cessione alla prossima estate.

Solo Neymar e Mbappé pagati di più al mondo

La possibilità di un'eventuale permanenza dell'attaccante svedese al Newcastle non sarebbe, ovviamente, utopia considerando la posizione economica della società, ma il contesto in cui potrebbe ritrovarsi il club bianconero, potrebbe rivelarsi tutt'altro che favorevole. Alexander Isak non ha preso parte alla roboante sconfitta inflitta dal Celtic - 4-0 il punteggio finale - al Newcastle nel fine settimana, con Eddie Howe che ne ha spiegato chiaramente le motivazioni: al calciatore è stata concessa la possibilità di tornare a casa a seguito dei rumors sul suo futuro. Il tecnico, dopo aver concesso il permesso all'attaccante ha affermato come si aspettasse che Isak andasse in ritiro con la squadra a Singapore e in Corea del Sud, con il club intervenuto per sottolineare come la sua assenza sia stata indotta anche dal problema alla coscia riportato dal numero 14. Ad ogni modo, è sotto gli occhi di tutti il fatto che un'eventuale cessione di Isak al Liverpool rappresenterebbe un record assoluto per la Premier, superando in tempi rapidissimi la cifra record di 125 milioni spesa proprio dal Liverpool per Wirtz, e andrebbe sul podio delle cessioni più grandi di sempre, dietro solo a Neymar e Mbappé al Psg.