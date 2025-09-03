Chiesa escluso dalla lista per la Champions del Liverpool, Leoni c'è: tutte le scelte di Slot

Federico Chiesa non parteciperà alla prossima Champions League: il tecnico del Liverpool, Arne Slot, lo ha escluso dalla lista ufficiale, preferendo al suo posto il classe 2008 Rio Ngumoha. Sul mercato estivo i Reds hanno fatto faville, investendo moltissimo (vedi i 144 milioni di € spesi per Isak) e migliorando nettamente la rosa per la prossima stagione, acquistando anche Wirtz, Frimpong e Ekitike. Infatti tutti i nuovi acquisti sono stati inseriti da Slot nella lista per la Champions League, compreso il giovane azzurro Leoni prelevato dal Parma. Chiesa è rimasto a Liverpool per giocarsi le sue chance, comprese quelle di tornare in azzurro: finora l'ex Juve è sempre partito dalla panchina, entrando in tutte e tre le gare di campionato, segnando anche la rete decisiva nella vittoria contro il Bournemouth.