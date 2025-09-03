Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Chiesa escluso dalla lista per la Champions del Liverpool, Leoni c'è: tutte le scelte di Slot

Il tecnico olandese esclude l'azzurro dalla competizione europea: al suo posto spazio a Rio Ngumoha
2 min
Chiesa escluso dalla lista per la Champions del Liverpool, Leoni c'è: tutte le scelte di Slot © Getty Images
Liverpool

Liverpool

Tutte le notizie sulla squadra

Federico Chiesa non parteciperà alla prossima Champions League: il tecnico del Liverpool, Arne Slot, lo ha escluso dalla lista ufficiale, preferendo al suo posto il classe 2008 Rio Ngumoha. Sul mercato estivo i Reds hanno fatto faville, investendo moltissimo (vedi i 144 milioni di € spesi per Isak) e migliorando nettamente la rosa per la prossima stagione, acquistando anche Wirtz, Frimpong e Ekitike. Infatti tutti i nuovi acquisti sono stati inseriti da Slot nella lista per la Champions League, compreso il giovane azzurro Leoni prelevato dal Parma. Chiesa è rimasto a Liverpool per giocarsi le sue chance, comprese quelle di tornare in azzurro: finora l'ex Juve è sempre partito dalla panchina, entrando in tutte e tre le gare di campionato, segnando anche la rete decisiva nella vittoria contro il Bournemouth.

Liverpool, la lista Champions

Portieri: Alisson, Mamardashvili, Woodman

Difensori: Bradley, Frimpong, Gomez, Kerkez, Konate, Leoni, Robertson, Van Dijk

Centrocampisti: Endo, Gravenberch, Jones, Mac Allister, Szoboszlai, Wirtz

Attaccanti: Ekitike, Gakpo, Isak, Ngumoha, Salah

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liverpool